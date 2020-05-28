Новый протокол УПЛ: лига позволила людям старше 60 лет посещать футбольные матчи
Министерство здравоохранения Украины (МЗ) позволило восстановить матчи Премьер-лиги Украины с 30 мая. Уже появился новый протокол о проведении матчей УПЛ после возобновления чемпионата.
Минздрав рекомендовал ограничить доступ на стадион лицам старше 60 лет. Но в протоколе, который получили клубы, такого указания нет. Под этот возрастной ценз подпадали в том числе президент "Динамо" Игорь Суркис и тренер команды Вадим Евтушенко, сообщает Tribuna.com.
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Новый протокол УПЛ: главное
- Домашняя команда должна организовать два отдельных входа с температурным контролем. Каждый клуб должен назначить человека, который будет ответственным за соблюдение противоэпидемических мероприятий и будет контактировать со спортивно-медицинским комитетом УАФ.
- Стадион в текущих условиях – это "внутреннее пространство" и "трибуны". Зона 1 состоит из поля, технической площади, тоннеля для выхода команд и арбитров, раздевалки футболистов и арбитров. Зона 2 – трибуны, пункты управления и диспетчерские, служебные помещения.
- За 90 минут до матча врач команды передает делегату список присутствующих членов команды. Также там должны быть зафиксированы температура тела в день игры и результат последнего ПЦР-теста на COVID-19.
- На стадионе не будет работать пресса – только транслятор матча. Послематчевые пресс-конференции проведут в виртуальном режиме. Флеш-интервью на поле или в специальном помещении с соблюдением ограничения не более одного человека на 10 кв.м. Еще один момент – каждый из аккредитованных фотографов должен в течение 30 минут после матча опубликовать в свободном доступе минимум 30 фотографий или ссылки на файлообменник.
- Одновременно по всей территории арены могут находиться не более 200 человек. Вице-президент УАФ Вадим Костюченко уточнил, что на стадионе не будет родителей, других родственников, жен игроков, а только лица, необходимые для проведения матча. У всех работников должны быть средства индивидуальной защиты – маски, респираторы, перчатки.
- Выход на поле тоже подвергается изменениям – через туннель игроки должны проходить в разное время без традиционного построения и сопровождения детей. Перед стартом – никаких рукопожатий.
- Запасные игроки и тренеры проводят матч в перчатках и масках и сидят через каждые 2-3 места. Люди, которые будут подавать мячи, должны быть совершеннолетними и обеспеченными средствами защиты.
Разрешенное количество человек в матчах УПЛ:
Восстановление УПЛ: главное
Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 официально доигрывают. Матчи чемпионата Украины по футболу будут проходить с мая по июль. Министерство здравоохранения Украины (МЗ) дало разрешение возобновить поединки с 30 мая.
Предварительный календарь УПЛ
- 24-й тур – 30 мая
- 25-й тур – 6 июня
- 26-й тур – 13 июня
- 27-й тур – 20 июня
- 28-й тур – 27 июня
- 29-й тур – 4 июля
- 30-й тур – 11 июля
- 31-й тур – 15 июля
- 32-й тур – 19 июля