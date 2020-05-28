Новый протокол УПЛ: лига позволила людям старше 60 лет посещать футбольные матчи

Министерство здравоохранения Украины (МЗ) позволило восстановить матчи Премьер-лиги Украины с 30 мая. Уже появился новый протокол о проведении матчей УПЛ после возобновления чемпионата.

Минздрав рекомендовал ограничить доступ на стадион лицам старше 60 лет. Но в протоколе, который получили клубы, такого указания нет. Под этот возрастной ценз подпадали в том числе президент "Динамо" Игорь Суркис и тренер команды Вадим Евтушенко, сообщает Tribuna.com.

Читайте также Минздрав дал разрешение восстановить УПЛ 30 мая: дата и календарь матчей

Новый протокол УПЛ: главное

Домашняя команда должна организовать два отдельных входа с температурным контролем . Каждый клуб должен назначить человека, который будет ответственным за соблюдение противоэпидемических мероприятий и будет контактировать со спортивно-медицинским комитетом УАФ.

. Каждый клуб должен назначить человека, который будет ответственным за соблюдение противоэпидемических мероприятий и будет контактировать со спортивно-медицинским комитетом УАФ. Стадион в текущих условиях – это "внутреннее пространство" и "трибуны" . Зона 1 состоит из поля, технической площади, тоннеля для выхода команд и арбитров, раздевалки футболистов и арбитров. Зона 2 – трибуны, пункты управления и диспетчерские, служебные помещения.

. Зона 1 состоит из поля, технической площади, тоннеля для выхода команд и арбитров, раздевалки футболистов и арбитров. Зона 2 – трибуны, пункты управления и диспетчерские, служебные помещения. За 90 минут до матча врач команды передает делегату список присутствующих членов команды. Также там должны быть зафиксированы температура тела в день игры и результат последнего ПЦР-теста на COVID-19.

На стадионе не будет работать пресса – только транслятор матча. Послематчевые пресс-конференции проведут в виртуальном режиме. Флеш-интервью на поле или в специальном помещении с соблюдением ограничения не более одного человека на 10 кв.м. Еще один момент – каждый из аккредитованных фотографов должен в течение 30 минут после матча опубликовать в свободном доступе минимум 30 фотографий или ссылки на файлообменник.

– только транслятор матча. Послематчевые пресс-конференции проведут в виртуальном режиме. Флеш-интервью на поле или в специальном помещении с соблюдением ограничения не более одного человека на 10 кв.м. Еще один момент – каждый из аккредитованных фотографов должен в течение 30 минут после матча опубликовать в свободном доступе минимум 30 фотографий или ссылки на файлообменник. Одновременно по всей территории арены могут находиться не более 200 человек . Вице-президент УАФ Вадим Костюченко уточнил, что на стадионе не будет родителей, других родственников, жен игроков, а только лица, необходимые для проведения матча. У всех работников должны быть средства индивидуальной защиты – маски, респираторы, перчатки.

. Вице-президент УАФ Вадим Костюченко уточнил, что на стадионе не будет родителей, других родственников, жен игроков, а только лица, необходимые для проведения матча. У всех работников должны быть средства индивидуальной защиты – маски, респираторы, перчатки. Выход на поле тоже подвергается изменениям – через туннель игроки должны проходить в разное время без традиционного построения и сопровождения детей. Перед стартом – никаких рукопожатий.

– через туннель игроки должны проходить в разное время без традиционного построения и сопровождения детей. Перед стартом – никаких рукопожатий. Запасные игроки и тренеры проводят матч в перчатках и масках и сидят через каждые 2-3 места. Люди, которые будут подавать мячи, должны быть совершеннолетними и обеспеченными средствами защиты.

Разрешенное количество человек в матчах УПЛ:

Восстановление УПЛ: главное

Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 официально доигрывают. Матчи чемпионата Украины по футболу будут проходить с мая по июль. Министерство здравоохранения Украины (МЗ) дало разрешение возобновить поединки с 30 мая.

Предварительный календарь УПЛ