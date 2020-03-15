Новый формат завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса – заявление УЕФА

УЕФА готовит революционную формулу для закрытия европейских соревнований. Руководители решили завершить Лигу Чемпионов и Лигу Европы по формату “Финала четырех”, такая система используется в баскетбольной Евролиге.

Про це повідомляє видання AS.

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За планом чотири найкращі команди зіграють півфінал (саме один матч) і фінал у раніше визначених містах (Ліга Чемпіонів у Стамбулі, а Ліга Європи у Гданську) впродовж чотирьох днів. Мета такого плану від УЄФА є зменшення кількості матчів у єврокубках, що відкрило б більше прогалин у календарі, щоб закрити різні чемпіонати ліг, які були відкладені у Європі.

UEFA considers Champions League 'final four' in Istanbulhttps://t.co/FrylFJ2xDT — AS English (@English_AS) March 15, 2020

Додамо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів повинні відбутись ще чотири матчі-відповіді, які були перенесені через коронавірус.

План полягає в тому, щоб вдатися до формату Final Four. Чотири команди, які вийдуть у півфінал, змагатимуться за титул у двох півфіналах в одному матчі та у фіналі. Три сутички відбудуться в одному місті Стамбул, якому судилося провести традиційний фінал Ліги чемпіонів 30 травня. Цей самий план, фінальний чотири, застосовуватиметься в Лізі Європи, де прийматимуть останні чотири команди у польському місті Гданськ.

Проєкт буде винесений на голосування у вівторок, на засіданні, яке відбудеться представниками 55 асоціацій УЄФА, консультації відбудуться в режимі відеоконференції. Секретар змагань організації Джорджіо Марчетті вважає такий розіграш найбільш можливим, враховуючи те, що наразі ніхто не знає, коли вдасться подолати коронавірус.

Для такого плану розіграшу УЄФА, крім сприятливого голосування 55 його федерацій, знадобиться схвалення FIFA, яке повинно відмовитись від дат Клубного чемпіонату світу, щоб звільнити місце до Євро-2021.

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