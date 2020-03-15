Новый формат завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса – заявление УЕФА
УЕФА готовит революционную формулу для закрытия европейских соревнований. Руководители решили завершить Лигу Чемпионов и Лигу Европы по формату “Финала четырех”, такая система используется в баскетбольной Евролиге.
Про це повідомляє видання AS.
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За планом чотири найкращі команди зіграють півфінал (саме один матч) і фінал у раніше визначених містах (Ліга Чемпіонів у Стамбулі, а Ліга Європи у Гданську) впродовж чотирьох днів. Мета такого плану від УЄФА є зменшення кількості матчів у єврокубках, що відкрило б більше прогалин у календарі, щоб закрити різні чемпіонати ліг, які були відкладені у Європі.
Додамо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів повинні відбутись ще чотири матчі-відповіді, які були перенесені через коронавірус.
План полягає в тому, щоб вдатися до формату Final Four. Чотири команди, які вийдуть у півфінал, змагатимуться за титул у двох півфіналах в одному матчі та у фіналі. Три сутички відбудуться в одному місті Стамбул, якому судилося провести традиційний фінал Ліги чемпіонів 30 травня. Цей самий план, фінальний чотири, застосовуватиметься в Лізі Європи, де прийматимуть останні чотири команди у польському місті Гданськ.
Для такого плану розіграшу УЄФА, крім сприятливого голосування 55 його федерацій, знадобиться схвалення FIFA, яке повинно відмовитись від дат Клубного чемпіонату світу, щоб звільнити місце до Євро-2021.
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