Новый расистский скандал: игрок в Нидерландах подвергся оскорблениям, а затем забил гол – видео

Расистский инцидент произошел в матче 15-го тура второго дивизиона чемпионата Нидерландов между командами "Ден Босх" и "Эксельсиор" (3:3).

На 29-й минуте встречи при счете 1:1 болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес вингера гостей Ахмада Мендеса Морейры.

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Из-за оскорблений игрок покинул пределы поля. После того, что произошло главный арбитр встречи принял решение остановить матч на 10 минут.

| FC Den Bosch - Excelsior wordt gestaakt wegens racistische geluiden jegens Ahmad Mendes Moreira van Excelsior.



"Een buitengewoon goed signaal dat nu echt iemand optreedt."#dboexc pic.twitter.com/6NlZXHXCcw — FOX Sports (@FOXSportsnl) 17 ноября 2019 г.

Примечательно, что после возобновления матча хладнокровный Морейра в ответ на расизм забил гол на 44-й минуте, а затем побежал к болельщикам соперника и приложил руки к ушам.

Ситуация с расизмом в Украине