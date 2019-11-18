Новый расистский скандал: игрок в Нидерландах подвергся оскорблениям, а затем забил гол – видео
Расистский инцидент произошел в матче 15-го тура второго дивизиона чемпионата Нидерландов между командами "Ден Босх" и "Эксельсиор" (3:3).
На 29-й минуте встречи при счете 1:1 болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес вингера гостей Ахмада Мендеса Морейры.
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Из-за оскорблений игрок покинул пределы поля. После того, что произошло главный арбитр встречи принял решение остановить матч на 10 минут.
Примечательно, что после возобновления матча хладнокровный Морейра в ответ на расизм забил гол на 44-й минуте, а затем побежал к болельщикам соперника и приложил руки к ушам.
Ситуация с расизмом в Украине
- В воскресенье, 10 ноября, состоялся матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Игру пришлось прервать из-за расистских выкриков с трибун. При этом полузащитник "горняков" Тайсон получил красную карточку, показав неприличный жест в сторону болельщиков и выбив мяч на трибуны. Поле он покидал со слезами на глазах. Плакал во время игры и Дентиньо.
- После матча оба клуба выступили с официальными заявлениями, осудив расизм. Свою позицию высказал и сам Тайсон.
- Игрока поддержало немало футболистов, а украинская ведущая Янина Соколова осудила расизм со стороны болельщиков.
- "Динамо" попросило, чтобы было проведено расследование и не осуждать заранее болельщиков команды. Впоследствии было опубликовано еще одно видео с расистскими выкриками с трибун.
- При этом "Динамо" за выходку фанатов грозит немалое наказание. Полиция же начала расследование этого случая.
- Воспользоваться этим моментом решил бразильский клуб "Интернационале", который хочет вернуть Тайсона.
- Фанаты "Динамо" объяснили свое поведение на матче "поддержкой сов".
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