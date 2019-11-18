Новый расистский скандал: игрок в Нидерландах подвергся оскорблениям, а затем забил гол – видео

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Расизм в матче чемпионата Нидерландов / Фото из открытых источников

Расистский инцидент произошел в матче 15-го тура второго дивизиона чемпионата Нидерландов между командами "Ден Босх" и "Эксельсиор" (3:3).

На 29-й минуте встречи при счете 1:1 болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес вингера гостей Ахмада Мендеса Морейры.

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Из-за оскорблений игрок покинул пределы поля. После того, что произошло главный арбитр встречи принял решение остановить матч на 10 минут.

Примечательно, что после возобновления матча хладнокровный Морейра в ответ на расизм забил гол на 44-й минуте, а затем побежал к болельщикам соперника и приложил руки к ушам.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Расизм
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