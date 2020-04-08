Новый Шевченко: известный агент назвал преемника легендарного украинца
Сенегальский агент Ибрагим Сонко, который в бытность карьеры игрока выступал в нескольких клубах АПЛ, дал характеристику перспективному украинскому нападающему Владиславу Супряге.
Ибрагим Сонко высоко оценил игру юного форварда "Динамо" Владислава Супряги, который выступает за СК "Днепр-1" на правах аренды.
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Владислав Супряга – это первый форвард со времен Шевченко, которого я видел, кто может стать новым Шевченко. Он высокий, быстрый, с невероятными физическими характеристиками. Без расизма, но, как для белого парня, он очень быстрый. Рост 186 сантиметров, но ему нужно прибавить в плане физики. Он пока мягкий. Кто-то его толкнет – падает.
"Супряге нужно больше заниматься в плане психологии, ментальности. Чтобы не возникало мыслей, вроде, я играю в УПЛ, забиваю, все уже есть. Для этого надо работать в тренажерном зале. Я не говорю, чтобы Супряга был как Кличко, но он должен закалить себя, свой настрой, менталитет", – поделился Сонко в интервью Sportarena.
В текущем розыгрыше УПЛ Супряга сыграл 18 матчей, в которых забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.
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