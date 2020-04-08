24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Новый Шевченко: известный агент назвал преемника легендарного украинца

- Читати новину українською
Владислав Супряга / Getty Images

Сенегальский агент Ибрагим Сонко, который в бытность карьеры игрока выступал в нескольких клубах АПЛ, дал характеристику перспективному украинскому нападающему Владиславу Супряге.

Ибрагим Сонко высоко оценил игру юного форварда "Динамо" Владислава Супряги, который выступает за СК "Днепр-1" на правах аренды.

Вы это видели? "Динамо" сенсационно проиграло "Днепру-1": хет-трик Супряги и скандальные решения VAR – видео

Владислав Супряга – это первый форвард со времен Шевченко, которого я видел, кто может стать новым Шевченко. Он высокий, быстрый, с невероятными физическими характеристиками. Без расизма, но, как для белого парня, он очень быстрый. Рост 186 сантиметров, но ему нужно прибавить в плане физики. Он пока мягкий. Кто-то его толкнет – падает.

"Супряге нужно больше заниматься в плане психологии, ментальности. Чтобы не возникало мыслей, вроде, я играю в УПЛ, забиваю, все уже есть. Для этого надо работать в тренажерном зале. Я не говорю, чтобы Супряга был как Кличко, но он должен закалить себя, свой настрой, менталитет", – поделился Сонко в интервью Sportarena.

В текущем розыгрыше УПЛ Супряга сыграл 18 матчей, в которых забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Динамо Андрей Шевченко Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии

Читайте также

сегодня , 14:08 Звездный Роналду оценил челлендж от украинской легкоатлетки Левченко
Інші види спорту 796
сегодня , 07:10 Смерть в украинском футболе из-за коронавируса, обвинения России: новости спорта 7 апреля
Інші види спорту 5211
сегодня , 14:08 Продлят ли карантин до мая: прогнозы экспертов
Новини України 423906
сегодня , 08:03 Главные новости 7 апреля: план выхода из карантина и обращение Зеленского
Новини України 39401
сегодня , 14:05 Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за сутки
Лікування 171175
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 7 апреля: план выхода Украины из карантина, в Китае ни одной смерти
Новини України 27203
сегодня , 09:55 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 210190
сегодня , 10:34 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Інші види спорту 3213
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 11:35 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
5 апреля 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
6 апреля 17:05 Правила игры в покер: советы для начинающих
Ігор Саджениця
6 апреля 20:38 Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео
Юрій Семенюк
6 апреля 17:10 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук