Новый соперник Усика в последнем бою брутально нокаутировал соперника: видео

Новый соперник Александра Усика голландец Тайрон Спонг свой последний бой выиграл нокаутом. У Спонга не было проблем с эквадорцем Джейсоном Миндой.

34-летний Спонг сумел нокаутировать своего оппонента уже во втором раунде. Тайрон загнал эквадорца в угол и сумел нокаутировать ударом справа.

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Джейсон Минда не сразу сумел подняться после мощного удара Спонга. Он потерял сознание и его команда оказала помощь.

Видео боя Спонг – Минда

Усик и Спонг встретятся 12-го октября в Чикаго (США) на Wintrust Arena. Для Усика это будет дебютный бой в супертяжелом весе. Транслировать поединок Усик – Спонг будет платформа DAZN.

Тайрон Спонг – нидерландский боксер, профессиональный кикбоксер и боец смешанного стиля суринамского происхождения, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.

Он бывший чемпион по кикбоксингу Glory 9 (2013), и чемпион мира по тайскому боксу W.F.C.A. (2007-2008) в первом тяжелом весе (до 95 кг).

В профессиональном боксе 33-летний Спонг провел 14 поединков и все выиграл (13 нокаутом).

Тайрон обладает региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе.