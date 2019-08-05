Новый тренер "Шахтера" рассказал о своей семье: дочери архитекторы, жена – учительница

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своей семье. Португальский специалист женат и имеет двух дочерей.

57-летний Луиш Каштру рассказал, что его тепло приняли в Украине. Он сейчас один проживает в Киеве.

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Мы живем в Киеве. Сегодня меня впервые спрашивают на пресс-конференции о семье. Спасибо вам! У меня две дочки: одна – архитектор в Берлине, другая – заканчивает факультет архитектуры в Порту. Я считаю, что они не выбрали лучший путь, ведь архитектура – это не слишком просто. Моя жена учительница. Я работаю за границей, в "Шахтере", здесь большие требования, поэтому мы не можем оставаться одни. Сейчас они приедут ко мне и будут поддерживать меня в этой замечательной стране.

Здесь фантастические люди. Я хочу искренне поблагодарить вас за то, как вы меня приняли, за ваше уважение. Для меня это очень важно. Я из тех тренеров, кто живет не только рациональным, но и эмоциями. В Украине я познакомился с многими отличными людьми, и уже сейчас чувствую себя счастливым. Очень доволен выбором, который сделал, он был правильным. Сегодня подходящий день, чтобы все это обсуждать, ведь мы победили. Когда проигрываешь – это самая ужасная профессия в мире, и нет желания ни с кем вообще разговаривать,

– цитирует Каштру официальный сайт "горняков".

Во главе "Шахтера" Каштру дебютировал с поражения в матче за Суперкубок Украины. Дончане проиграли "Динамо". После этого "горняки" победили "Александрию" и "Карпаты". Следующий матч "Шахтер" сыграет в субботу, 10-го августа, против "Динамо" в Киеве.

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