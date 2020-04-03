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Новый законопроект – это просто ужас: биатлонистка Пидгрушная об изменениях в финансировании

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Елена Пидгрушная / facebook.com/olenapidhrushnafanpage

Опытный капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная после завершения сезона откровенно рассказала об особенностях, которые есть в женской сборной и из-за какого законопроекта шокирована сама биатлонистка.

По словам спортсменки, тренерского штаба в женской команде пока нет.

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Как отмечает Пидгрушная, у каждой спортсменки из основного состава есть личные тренеры. В свое время у нас был Шамрай главным тренером, все были под его руководством. Затем начались изменения в команде – кому-то подходит методика, кому-то нет. Он и в дальнейшем сотрудничает с сестрами Семеренко, которым подошла его методика подготовки.

Сейчас дать сборной одного тренера под руководством которого все биатлонистки будут тренироваться, по словам Елены Пидгрушной будет сделать очень сложно.

Мы пойдем на пенсию, придет молодежь – тогда будет один главный тренер. В этом сезоне девушки тренировались с личными тренерами, а я тренировалась с командой. Но в сезоне только я осталась из 12 девушек, которые готовились в основной команде. Из них на Кубке мира пробегала я одна,
– откровенно сказала Пидгрушная.

О новом законопроекте в Украине

Капитан женской сборной также поделилась планами на Олимпиаду в Пекине.

По словам украинки, пока девушки готовятся к Олимпиаде, если команде оставят финансирование в Пекин. Новый законопроект о бюджете на следующий год по мнению спортсменки – это просто ужас. Спорт на половину ограничили в финансировании.

Биатлонистка не знает, что их ждет через месяц. В мае биатлонисты должны начать свои тренировки. Пидгрушная добавила: "Если вдруг скажут, что средства есть только на подготовку двух спортсменов? Конечно, в таких условиях пусть готовится более молодая, талантливая или амбициозная спортсменка, чем я".

Спортсменка отметила, что она близка к завершению своей спортивной карьеры, которую могла закончить еще в прошлом году, но поняла, что у нее еще есть силы и мотивация дальше продолжать и помогать команде.

Добавим, что Елена Пидгрушная показала самый высокий результат среди украинок и завершила сезон на 25-й строчке общего рейтинга Кубка мира.

Достижения Елены Пидгрушной

  • Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2006).
  • Чемпионка мира по летнему биатлону (2016). Трижды поднималась на вторую ступеньку пьедестала (2011, 2016) и однажды получила бронзу чемпионата мира (2012).
  • Пятикратная чемпионка Европы (2009, 2011 и 2012). Четыре раза располагалась на втором месте (2007, 2010, 2011 и 2020).
  • В 2013 году поднималась на высшую ступень пьедестала на чемпионате мира в Нове-Место.
  • В 2013 и 2017 годах стала серебряным призером чемпионата мира. Также дважды получала бронзу соревнований.
  • В 2014 году стала олимпийской чемпионкой на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.
  • Елена Пидгрушная – неизменный капитан женской сборной Украины по биатлону.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Елена Пидгрушна Новости биатлона
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