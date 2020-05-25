Новым президентом "Черноморца" станет одиозный "регионал"

Бизнесмен и депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский станет новым владельцем одесского "Черноморца".

Об этом сообщил украинский спортивный журналист Олег Ящук. После того, как стало известно о продаже на аукционе клубного стадиона в Одессе, он написал в социальных сетях.

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От нескольких футбольных людей слышал, что новым владельцем "Черноморца" станет Вадим Новинский, экс-президент "Севастополя". И за стадион взялся со своими партнерами, и за клуб возьмется. Долги погасят, и очень возможно, что мы увидим новый амбициозный проект в Одессе,

– написал Ящук.

Что известно о Вадиме Новинском?Вадим Новинский – российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число самых богатых людей Украины. Народный депутат Верховной Рады нескольких созывов, входил в "Партию регионов" и "Оппозиционный блок".



Был представителем Украины в ПАСЕ. Бизнес-партнер Рината Ахметова. Основной владелец "Смарт-групп", владелец блокирующего пакета металлургического холдинга "Метинвест" и многих других активов. С 2010-го по 2014 год был почетным президентом ФК "Севастополь".

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