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Новым президентом "Черноморца" станет одиозный "регионал"

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Вадим Новинский
Вадим Новинский / Facebook

Бизнесмен и депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский станет новым владельцем одесского "Черноморца".

Об этом сообщил украинский спортивный журналист Олег Ящук. После того, как стало известно о продаже на аукционе клубного стадиона в Одессе, он написал в социальных сетях.

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От нескольких футбольных людей слышал, что новым владельцем "Черноморца" станет Вадим Новинский, экс-президент "Севастополя". И за стадион взялся со своими партнерами, и за клуб возьмется. Долги погасят, и очень возможно, что мы увидим новый амбициозный проект в Одессе,
– написал Ящук.

Что известно о Вадиме Новинском?Вадим Новинский – российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число самых богатых людей Украины. Народный депутат Верховной Рады нескольких созывов, входил в "Партию регионов" и "Оппозиционный блок".

Был представителем Украины в ПАСЕ. Бизнес-партнер Рината Ахметова. Основной владелец "Смарт-групп", владелец блокирующего пакета металлургического холдинга "Метинвест" и многих других активов. С 2010-го по 2014 год был почетным президентом ФК "Севастополь".

Продажа стадиона "Черноморец": главное

  • 22 мая состоялся очередной аукцион по продаже одесского стадиона "Черноморец". Футбольную арену удалось продать с 17-й попытки. Стадион, который принадлежал Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), удалось продать неизвестной американской компании.
  • Кроме арены, в их собственность перейдут офисные помещения, фитнес-центр, рестораны, отель и подземный паркинг.
  • По информации "ТаТоТаке", стадион продали за 5 миллионов долларов (139 млн миллионов гривен).
  • Журналисты сообщают, что стартовой ценой стадиона были 1,1 миллиарда гривен. В марте 2020 года цена упала до 10 миллионов долларов, а в мае еще ниже.
  • Американская компания уже внесла 10% от общей стоимости. Пока не сообщается, для чего американцы приобрели стадион.
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Вадим Новинский Новости Спорта ФК Черноморец Спорт Футбол
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