Новым президентом "Черноморца" станет одиозный "регионал"
Бизнесмен и депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский станет новым владельцем одесского "Черноморца".
Об этом сообщил украинский спортивный журналист Олег Ящук. После того, как стало известно о продаже на аукционе клубного стадиона в Одессе, он написал в социальных сетях.
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От нескольких футбольных людей слышал, что новым владельцем "Черноморца" станет Вадим Новинский, экс-президент "Севастополя". И за стадион взялся со своими партнерами, и за клуб возьмется. Долги погасят, и очень возможно, что мы увидим новый амбициозный проект в Одессе,
– написал Ящук.
Что известно о Вадиме Новинском?Вадим Новинский – российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число самых богатых людей Украины. Народный депутат Верховной Рады нескольких созывов, входил в "Партию регионов" и "Оппозиционный блок".
Был представителем Украины в ПАСЕ. Бизнес-партнер Рината Ахметова. Основной владелец "Смарт-групп", владелец блокирующего пакета металлургического холдинга "Метинвест" и многих других активов. С 2010-го по 2014 год был почетным президентом ФК "Севастополь".
Продажа стадиона "Черноморец": главное
- 22 мая состоялся очередной аукцион по продаже одесского стадиона "Черноморец". Футбольную арену удалось продать с 17-й попытки. Стадион, который принадлежал Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), удалось продать неизвестной американской компании.
- Кроме арены, в их собственность перейдут офисные помещения, фитнес-центр, рестораны, отель и подземный паркинг.
- По информации "ТаТоТаке", стадион продали за 5 миллионов долларов (139 млн миллионов гривен).
- Журналисты сообщают, что стартовой ценой стадиона были 1,1 миллиарда гривен. В марте 2020 года цена упала до 10 миллионов долларов, а в мае еще ниже.
- Американская компания уже внесла 10% от общей стоимости. Пока не сообщается, для чего американцы приобрели стадион.