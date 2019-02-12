Новым избранником Свитолиной стал французский теннисист: интересные факты о звездной паре

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Спорт навыворот
Спорт навыворот / 24 канал

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – недавно во время соревнований Australia Open в команде успешной украинской теннисистки Элины Свитолиной заметили француза Гаэля Монфиса. Впоследствии во время пресс-конференции девушка рассказала, что их связывают романтические отношения.

Также в выпуске:

Профессиональный игрок в крикет: кто был предыдущим бойфрендом Свитолиной.

Смотрите полный выпуск программы "Спорт навыворот" за 12 февраля 2019 года

 

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Теги: Новости Украины Спорт Теннис Елина Свитолина Спорт навыворот
Источник: 24 канал
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