Новым избранником Свитолиной стал французский теннисист: интересные факты о звездной паре
В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – недавно во время соревнований Australia Open в команде успешной украинской теннисистки Элины Свитолиной заметили француза Гаэля Монфиса. Впоследствии во время пресс-конференции девушка рассказала, что их связывают романтические отношения.
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Профессиональный игрок в крикет: кто был предыдущим бойфрендом Свитолиной.
Смотрите полный выпуск программы "Спорт навыворот" за 12 февраля 2019 года
Источник: 24 канал
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