Нравится в Путине то, что в России есть спорт: Алиев про РФ, Крым и российский паспорт

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев дал интервью российскому изданию Sport24. Александр, который родился в России, рассказал про отношение к президенту РФ Владимиру Путину и прокомментировал аннексию Крыма.

Алиев родился в Хабаровске и долгое время выступал в России. В РФ продолжают жить родители Александра, однако он длительное время уже в Киеве.

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По словам Алиева, он не активно следит за ситуацией в РФ, но иногда смотрит новости.

У меня родители живут в Курске. Могу спросить у них, как дела. Но мой отец и я мало говорим о политике,

– сказал экс-динамовец изданию Sport24.

По словам Алиева, ему нравится в президенте РФ Путине то, что в России есть спорт.

"Как к нему относиться, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют ... Пусть Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют", – отметил Алиев..

Что мне нравится в Путине – так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А в Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и потеряли,

– сказал Алиев.

Алиев подтвердил, что у него есть российский паспорт. Однако футболист заявил, что не будет голосовать за поправки к Конституции РФ, которые аннулируют срок правления Путина в РФ.

"Слышал, что могут аннулировать сроки правления Путина. Захватил, как говорится, власть. Я не разбираюсь в политике, но могу сказать точно, чего хочу – порядка в стране. А голосовать за поправки я не имею права.

Да, паспорт есть, но я его просто восстановил для того, чтобы в "Локомотиве" не считаться иностранцем. А на голосование, повторюсь, я не хожу", – отметил Александр.

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Он также заявил, что чувствует себя больше украинцем, чем русским.

Я родился в Хабаровске и очень люблю этот город. 12 лет там прожил. Но в Украине я уже 20 лет. Поэтому я больше украинец,

– добавил экс-футболист.

На вопрос о Крыме, Алиев ответил, что крымчане для него остаются украинцами.

"Когда я приехал в Украину, он был украинским. Сейчас – это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Где-то я смотрю новости, где крымчане жалуются. Но сами понимаете, по телевизору все могут говорить... Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо", – сказал экс-динамовец.

"Я приехал в молодости на Украину, и помню, ездил на сборы с киевским "Динамо" в Ялту. Тогда существовала команда "Таврия" из Симферополя – они играли в чемпионате Украины.

Крым – это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно.

Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют... Никто ничего не знает. Если бы люди знали правду, то все бы давно решилось. И никто бы не забирал у нас Крым, все было бы нормально", – резюмировал Алиев.

Что известно об Алиеве?

35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".

В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".

Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.

После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

Сейчас Александр ведет ютуб-канал "Кент".

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