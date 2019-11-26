Нурмагомедов и Фергюсон официально проведут бой: дата и место

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов в следующем поединке будет защищать свой титул чемпиона в легком весе против Тони Фергюсона.

Как сообщил президент UFC Дэна Уайт, поединок состоится 18 апреля 2020 года.

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"Поединок Хабиб – Фергюсон должен стать главным событием PPV-турнира 18 апреля в Бруклине", – сказал Уайт.

Также спортивный менеджер Али Абдельазиз, представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова, продемонстрировал контракт на проведение боя между россиянином и Тони Фергюсоном.

Ранее Фергюсон выразил желание подраться с Нурмагомедов в декабре 2019 года. Бой между двумя спортсменами срывался четыре раза. В апреле 2018-го Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.

Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед подряд, 11 из них добыты в UFC. По этому показателю он сравнялся с Фергюсоном. Последний – бывший обладатель временного титула в легком весе.