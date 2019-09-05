Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед поединком: видео

Чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой титул в бою против Дастина Порье. Бой спортсменов состоится в субботу, 7-го сентября.

В Абу-Даби, где и пройдет бой, состоялась дуэль взглядов участников мейнкарда UFC 242.

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Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье встретились лицом к лицу. Бойцы несколько секунд смотрели друг другу в глаза, но дуэль завершилась без внезапных выпадов агрессии.

Чемпионский поединок Хабиб Нурмагомедов-Дастин Порье состоится в рамках UFC 242 в Абу-Даби на du Arena на острове Яс. В общем в этот вечер запланировано сразу пять боев в основном карде.

Нурмагомедов последний бой провел 6 октября 2018 года, когда победил Конора МакГрегора. Порье стал временным чемпионом UFC после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019 года.