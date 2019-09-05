Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед поединком: видео

92 Читати новину українською
Хабиб Нурмагомедов-Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов-Дастина Порье / TheMacLife

Чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой титул в бою против Дастина Порье. Бой спортсменов состоится в субботу, 7-го сентября.

В Абу-Даби, где и пройдет бой, состоялась дуэль взглядов участников мейнкарда UFC 242.

Читайте также: Чемпион UFC Сехудо дерзко обратился к Ломаченко: Склони колени перед тройным чемпионом

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье встретились лицом к лицу. Бойцы несколько секунд смотрели друг другу в глаза, но дуэль завершилась без внезапных выпадов агрессии.

Чемпионский поединок Хабиб Нурмагомедов-Дастин Порье состоится в рамках UFC 242 в Абу-Даби на du Arena на острове Яс. В общем в этот вечер запланировано сразу пять боев в основном карде.

Нурмагомедов последний бой провел 6 октября 2018 года, когда победил Конора МакГрегора. Порье стал временным чемпионом UFC после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019 года.

blog_ava
Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно
сегодня
9648
Теги: Новости Спорта Спорт MMA Смешанные единоборства
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нападающий Бендтнер, который будет противостоять "Динамо" в Лиге, опозорился на тренировке
сегодня 21:02 Нападающий Бендтнер, который будет противостоять "Динамо" в Лиге, опозорился на тренировке
Коноплянка прокомментировал свой первый матч за "Шахтер"
сегодня 17:47 Коноплянка прокомментировал свой первый матч за "Шахтер"
128
Элина Свитолина в полуфинале US Open: что нужно знать о самой титулованной теннисистке Украины
сегодня 12:10 Элина Свитолина в полуфинале US Open: что нужно знать о самой титулованной теннисистке Украины
Наталя Сколоздра 2646
Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
4 сентября 17:15 Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
Михайло Гема 156
Сборная самых дорогих трансферов лета 2019
4 сентября 15:01 Сборная самых дорогих трансферов лета 2019
Ігор Саджениця 154
Новости
Больше новостей
Залиште відгук