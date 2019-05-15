Нужен новый вызов: главная звезда "Атлетико" покинет клуб летом

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Антуан Гризманн покинет "Атлетико"
Антуан Гризманн покинет "Атлетико" / Фото из открытых источников

Французский нападающий Антуан Гризманн сообщил руководству "Атлетико", что он не будет выступать за мадридский клуб в следующем сезоне.

28-летний бомбардир благодаря официальной странице "матрасников" в Twitter поблагодарил болельщиков за время, которое он провел в команде.

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Я провел разговор с тренером Диего Симеоне и с людьми из руководства клуба, и теперь я хочу сообщить всем своим фанатам и болельщикам "Атлетико", что хочу уйти. Фанаты всегда относились ко мне с любовью и уважением, но я принял решение уйти, попробовать что-то другое, получить новый вызов, испытать новые проблемы.

"Я оставлял всего себя на футбольном поле, я пытался дарить радость людям, которые приходили на стадион и на наши гостевые матчи, и для вас у меня остаются только слова благодарности", –заявил французский футболист.

Матч против "Леванте" в заключительном 38 туре нынешнего сезона Примеры станет для французского форварда последним в футболке "Атлетико".

Вероятнее всего, что Гризманн станет игроком "Барселоны", которая готова выплатить уменьшенную клаусула в размере 125 миллионов евро. Начальная сумма отступных в 200 миллионов перестанет быть актуальной с 1 июля.

В нынешнем сезоне звезда сборной Франции принял участие в 47 матчах за "Атлетико" во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 10 результативных передач.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Атлетико
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