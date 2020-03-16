Нужно ли отменять Евро-2020? Опрос

Чемпионат Европы по футболу запланирован на июнь-июль 2020 года. Однако 17 марта на экстренном совещании УЕФА решится судьба проведения соревнований.

В УЕФА объявили об экстренном собрании всех 55 стран-членов. Из-за пандемии коронавируса совещание состоится в онлайн режиме.

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Ранее на Конгрессе УЕФА в Амстердаме Александр Чеферин был оптимистично настроен относительно проведения чемпионата Европы по предварительному графику (с 12 июня по 12 июля).

За последние несколько дней ситуация изменилась в худшую сторону – практически все национальные чемпионаты Европы пошли на вынужденную паузу как минимум до апреля, количество футболистов, которые заболели коронавирусом, с каждым днем ​​только растет.

Континентальное первенство хотят перенести на лето 2021 года.

Отметим, что во всех странах, где должны происходить матчи Евро-2020, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Большинство из стран закрывают собственные границы, как наземные, так и воздушные.

Отмена турнира повлечет за собой значительные финансовые потери для организаторов.

Ранее букмекеры предложили болельщикам сделать ставки на то, возможна ли отмена Евро-2020. Судя по этому, перенос Евро-2020 вполне реален – коэффициент 5.

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