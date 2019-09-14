О полезном питании: фильмы, которые стоят просмотра

Правильное питание – одно из условий долголетия и здорового образа жизни. Ведь большинство болезней у людей связаны с тем, что мы едим. Соблюдая элементарные правила здорового питания, в сочетании с регулярными физическими нагрузками, сокращается риск различных хронических заболеваний и расстройств, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, повышенное давление и рак.

Не хватает мотивации для соблюдения здорового образа питания? Тогда на помощь могут прийти мотивационные фильмы о здоровом образе жизни. Они не только вдохновят вас на новые свершения, но и помогут глубже понять вред некоторых продуктов и действий. Итак, предлагаем вам посмотреть полезные фильмы о питании.

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"Сахар" (The Sugar Film). 2014 год

В этом фильме актер Дэймон Гама проводит над собой эксперимент и начинает питаться пищей, на которой написано "полезно для здоровья". Нам показывают, как много скрытого сахара в хлопьях, йогуртах, протеиновых батончиках, соках и многих других продуктах. В фильме демонстрируются изменения, которые происходят с телом главного актера. Здесь также рассказывается о том, как строится индустрия пищевой промышленности.

Официальный трейлер фильма "Сахар"

"Сыт по горло" (Fed up). 2014 год

В фильме рассказывается, почему продукты, которыми питались наши дедушки и бабушки, принесли им долголетие. А также о том, как пищевая промышленность сократит продолжительность жизни наших детей.

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Официальный трейлер фильма "Сыт по горло"

"6 недель на траве" (Vagucated). 2010 год

Смешной фильм о трех мясоедах, которые решили стать на 6 недель веганами. Три всеядных человека из разных стран пытаются быть вегетарианцами в течение шести недель. За это время они узнают, что вегетарианство – не культ. Понимают, что такой образ жизни имеет свои преимущества. И открывают для себя ужасные условия жизни животных на производственных фермах и вред, который наносит животноводство окружающей среде.

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Фильм "6 недель на траве"

"Толстый, больной и почти мертвый" (Fat, Sick & Nearly Dead). 2010 год

40-летний бизнесмен весом 150 килограммов выбрасывает все свои таблетки, покупает соковыжималку и 60 дней пьет только соки из фруктов и овощей. Сможет ли он поправить здоровье и вернуть стройность? Вы узнаете в этом фильме.

Официальный трейлер фильма "Толстый, больной и почти мертвый"

"Размер укуса" (Bite Size). 2014 год

История четырех детей, страдающих ожирением. Самопринятие, познание и развитие – поможет ли это справиться им с лишним весом и проблемами со здоровьем? Фильм обещает вдохновить многих "взять себя в руки".

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Официальный трейлер фильма "Размер вкуса"

"Двойная порция" (Super Size Me) и "Двойная порция 2" (Super Size Me 2). 2004 и 2019 год

Главный актер Морган каждый день ест в McDonalds и не тренируется. Что будет с ним через месяц? Фильм, который повлиял на индустрию питания в США в 2004 году и вывел идею здорового питания на новый уровень.

Фильм "Двойная порция"

В 2019 году вышла вторая часть фильма.

Официальный трейлер фильма "Двойная порция 2"

"Слово Р" (The C Word). 2016 год

Как связано питание и рак? Как наладить свое питание, чтобы избежать этой смертельной опасности? Меган О'Хара пережила рак и рассказывает, как с помощью питания и фармацевтики избежать этого и вылечиться.

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Официальный трейлер фильма "Слово Р"

"За пределами пищи" (Beyond Food). 2017 год.

Множество точек зрения о здоровом образе жизни и правильном питании сталкиваются в этом фильме. Кто прав? Фильм подталкивает на размышления.

Официальный трейлер фильма "За пределами пищи"

Автор: Назарий Дзюбановский