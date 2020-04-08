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О завершении карьеры буду думать после Олимпиады в Токио: Харлан о будущих планах

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Ольга Харлан / styler.rbc

Четырехкратная олимпийская призерка по фехтованию Ольга Харлан рассказала о своих планах в спорте и сколько еще планирует фехтовать.

Об этом спортсменка рассказала в интервью Redbull. Ольгу Харлан можно назвать одной из самых позитивных украинских спортсменок. Но как отметила спортсменка, всю жизнь она не собирается фехтовать, однако сейчас Ольга не готова к такому серьезному шагу в ее жизни. Она очень сознательно подойдет к решению о завершении своей спортивной карьеры.

Стоит увидеть Невероятная история украинской спортсменки, в честь которой создали уникальную куклу Барби

Решение о дальнейших спортивных планах буду принимать уже после Олимпиады-2020. Потому что подготовка к следующим Играм начинается сразу после церемонии награждения. Нужно принять решение: заканчивать карьеру, оставаться в спорте или брать паузу, а потом возвращаться. Это деликатный вопрос, который задает себе каждый атлет, особенно те, кто уже не первый раз выступает на Олимпиадах,
– заявила Харлан.

Подобное решение Ольга принимала после прошлой Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года. Тогда, по словам фехтовальщицы, она решила сделать акцент на восстановлении и продолжила бороться.

Ольга разобралась с проблемным плечом, сделала операцию и решила, что поскольку залечила свои травмы, то обязательно поборется на следующей Олимпиаде-2020 в Токио, которую недавно перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Как будет после Олимпийских игр в Токио спортсменка еще не знает, однако мотивации и задора, по словам Ольги, ей точно хватает.


Ольга Харлан – одна из самых титулованных спортсменок Украины / Фото styler.rbc

Добавим, что Ольга Харлан одна из первых отреагировала в своих соцсетях на перенос Олимпиады на следующий год.

Наша мечта отложена на один год, но, по крайней мере, совсем не отменена (найдем здесь что-то положительное). Мы точно будем сильнее и терпимее! Главное, что все мы должны заботиться о себе и своих семьях,
– прокомментировала Харлан.

Сейчас спортсменка активно тренируется в домашних условиях и совсем не кажется, что Олимпиада в Токио может стать последней в ее прекрасной спортивной карьере.

  • Ольга Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года по командному первенству, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (командная сабля), бронзовый призер Олимпиады 2012 и 2016 годов в индивидуальной сабле.
  • Многократная чемпионка мира и Европы.
  • Лучшая спортсменка года 2008 и 2009 годов. Неоднократно отмечалась званием "Лучшая спортсменка месяца в Украине" и является рекордсменом среди украинских спортсменов по количеству этих наград (12 отличий).
  • В 2018 году Ольга выиграла общий зачет Кубка мира по фехтованию на саблях.
  • На церемонии "Герои спортивного года 2019" Ольга Харлан была награждена знаком "Народный выбор".
  • Ольга Харлан стала прототипом для куклы Барби. Такие куклы есть в коллекции только девяти спортсменок мира.

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Автор: София Кулай
Теги: Олимпиада-2020 Новости Спорта Фехтование Ольга Харлан Спорт
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