О завершении карьеры буду думать после Олимпиады в Токио: Харлан о будущих планах

Четырехкратная олимпийская призерка по фехтованию Ольга Харлан рассказала о своих планах в спорте и сколько еще планирует фехтовать.

Об этом спортсменка рассказала в интервью Redbull. Ольгу Харлан можно назвать одной из самых позитивных украинских спортсменок. Но как отметила спортсменка, всю жизнь она не собирается фехтовать, однако сейчас Ольга не готова к такому серьезному шагу в ее жизни. Она очень сознательно подойдет к решению о завершении своей спортивной карьеры.

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Решение о дальнейших спортивных планах буду принимать уже после Олимпиады-2020. Потому что подготовка к следующим Играм начинается сразу после церемонии награждения. Нужно принять решение: заканчивать карьеру, оставаться в спорте или брать паузу, а потом возвращаться. Это деликатный вопрос, который задает себе каждый атлет, особенно те, кто уже не первый раз выступает на Олимпиадах,

– заявила Харлан.

Подобное решение Ольга принимала после прошлой Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года. Тогда, по словам фехтовальщицы, она решила сделать акцент на восстановлении и продолжила бороться.

Ольга разобралась с проблемным плечом, сделала операцию и решила, что поскольку залечила свои травмы, то обязательно поборется на следующей Олимпиаде-2020 в Токио, которую недавно перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Как будет после Олимпийских игр в Токио спортсменка еще не знает, однако мотивации и задора, по словам Ольги, ей точно хватает.



Ольга Харлан – одна из самых титулованных спортсменок Украины / Фото styler.rbc

Добавим, что Ольга Харлан одна из первых отреагировала в своих соцсетях на перенос Олимпиады на следующий год.

Наша мечта отложена на один год, но, по крайней мере, совсем не отменена (найдем здесь что-то положительное). Мы точно будем сильнее и терпимее! Главное, что все мы должны заботиться о себе и своих семьях,

– прокомментировала Харлан.

Сейчас спортсменка активно тренируется в домашних условиях и совсем не кажется, что Олимпиада в Токио может стать последней в ее прекрасной спортивной карьере.

Ольга Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года по командному первенству, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (командная сабля), бронзовый призер Олимпиады 2012 и 2016 годов в индивидуальной сабле.

Многократная чемпионка мира и Европы.

Лучшая спортсменка года 2008 и 2009 годов. Неоднократно отмечалась званием "Лучшая спортсменка месяца в Украине" и является рекордсменом среди украинских спортсменов по количеству этих наград (12 отличий).

В 2018 году Ольга выиграла общий зачет Кубка мира по фехтованию на саблях.

На церемонии "Герои спортивного года 2019" Ольга Харлан была награждена знаком "Народный выбор".

Ольга Харлан стала прототипом для куклы Барби. Такие куклы есть в коллекции только девяти спортсменок мира.

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