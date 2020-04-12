Об Украине молчат: звездный тренер заметил изменения в российской пропаганде
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал об изменениях на российском телевидении.
Евсеев выразил удивление малым присутствием новостей, связанных с Украиной.
Смотрите также Российский футболист пробил ногой рекламный щит и застрял в нем: фото и видео курьеза
"Телевизор редко включаю. Я не активный пользователь. У нас сейчас чего-то об Украине все молчат, а три месяца назад только о ней говорили. У нас показывают то, что дает рейтинги", – сказал Вадим Евсеев в комментарии порталу "Чемпионата".
- Вадим Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. Ранее специалист работал в "СКА-Хабаровске", "Анжи", "Амкар" и "Текстильщике".
- Но известен, прежде всего, благодаря фразе, сказанной после победного матча за выход на Евро-2004 с Уэльсом. Тогда Евсеев, который стал автором единственного гола, прокричал в камеру: "Х** вам!"
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram
Комментарии
Читайте также
сегодня , 07:40 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
сегодня , 10:26 Украинского спортсмена поймали на допинге, который принимал легендарный Лэнс Армстронг
сегодня , 06:00 Новости про коронавирус 11 апреля: первые случаи в Николаевской области, антирекорды в США и РФ
сегодня , 04:56 Пример для Украины: как в Польше и карантин не нарушили, и пасхальные корзины освятили – видео
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии