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Об Украине молчат: звездный тренер заметил изменения в российской пропаганде

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Вадим Евсеев / ФК "Уфа"

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал об изменениях на российском телевидении.

Евсеев выразил удивление малым присутствием новостей, связанных с Украиной.

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"Телевизор редко включаю. Я не активный пользователь. У нас сейчас чего-то об Украине все молчат, а три месяца назад только о ней говорили. У нас показывают то, что дает рейтинги", – сказал Вадим Евсеев в комментарии порталу "Чемпионата".

  • Вадим Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. Ранее специалист работал в "СКА-Хабаровске", "Анжи", "Амкар" и "Текстильщике".
  • Но известен, прежде всего, благодаря фразе, сказанной после победного матча за выход на Евро-2004 с Уэльсом. Тогда Евсеев, который стал автором единственного гола, прокричал в камеру: "Х** вам!"

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости России
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