Об украинской дзюдоистке Дарье Билодид снимут фильм – фото

Премьера документального фильма об успешной 18-летней Дарье Билодид назначена на март. Уже известно название фильма о спортсменке – "Анаконда"

Этой новостью со своими подписчиков поделилась Билодид в своем инстаграме.

Стоит увидеть Билодид засветила стройные ноги на отдыхе

25 марта вы увидите документальный фильм обо мне,

– прокомментировала фотографию спортсменка.

Добавим, украинская дзюдоистка Дария Билодид недавно получила первую медаль в этом году. На турнире серии Grand Slam в Париже (Франция) украинка завоевала золотую награду. В финале Билодид в весовой категории до 48 кг победила дзюдоистку из Японии Вакану Кога. Эта победа стала для Дарьи уже 18-й подряд.

Дария Билодид является претендентом на звание "Герой спортивного года-2019", результаты которого объявят уже 9 марта.

Достижения Дарьи Билодид