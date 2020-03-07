24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Об украинской дзюдоистке Дарье Билодид снимут фильм – фото

- Читати новину українською

Премьера документального фильма об успешной 18-летней Дарье Билодид назначена на март. Уже известно название фильма о спортсменке – "Анаконда"

Этой новостью со своими подписчиков поделилась Билодид в своем инстаграме.

Стоит увидеть Билодид засветила стройные ноги на отдыхе

25 марта вы увидите документальный фильм обо мне,
– прокомментировала фотографию спортсменка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On March 25th you will see documentary film about me @mitsubishimotors_ukraine

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Добавим, украинская дзюдоистка Дария Билодид недавно получила первую медаль в этом году. На турнире серии Grand Slam в Париже (Франция) украинка завоевала золотую награду. В финале Билодид в весовой категории до 48 кг победила дзюдоистку из Японии Вакану Кога. Эта победа стала для Дарьи уже 18-й подряд.

Дария Билодид является претендентом на звание "Герой спортивного года-2019", результаты которого объявят уже 9 марта.

Достижения Дарьи Билодид

  • Свою первую взрослую медаль Билодид завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.
  • Дария Билодид является двукратной чемпионкой мира 2018 и 2019 годов.
  • Дария Билодид в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.
  • Чемпионка Европейских игр 2019 года.
  • Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 годов.
Пенсионный фонд могут ликвидировать: что будет с пенсиями
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Дария Билодид Дзюдо Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
4 марта 14:25 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 12:19 Об украинской дзюдоистке Дарье Билодид снимут фильм – фото
Софія Кулай
6 марта 12:29 Когда ждать боев украинцев весной 2020: Выхрист, Постол, Усик, Ломаченко и другие
Андрій Тудовші
6 марта 09:29 Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно
Юрій Семенюк
5 марта 13:24 Хоккеист получил порез лица коньком во время матча, ему наложили 90 швов: видео (18+)
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук