Об украинской дзюдоистке Дарье Билодид снимут фильм – фото
Премьера документального фильма об успешной 18-летней Дарье Билодид назначена на март. Уже известно название фильма о спортсменке – "Анаконда"
Этой новостью со своими подписчиков поделилась Билодид в своем инстаграме.
Стоит увидеть Билодид засветила стройные ноги на отдыхе
25 марта вы увидите документальный фильм обо мне,
– прокомментировала фотографию спортсменка.
Добавим, украинская дзюдоистка Дария Билодид недавно получила первую медаль в этом году. На турнире серии Grand Slam в Париже (Франция) украинка завоевала золотую награду. В финале Билодид в весовой категории до 48 кг победила дзюдоистку из Японии Вакану Кога. Эта победа стала для Дарьи уже 18-й подряд.
Дария Билодид является претендентом на звание "Герой спортивного года-2019", результаты которого объявят уже 9 марта.
Достижения Дарьи Билодид
- Свою первую взрослую медаль Билодид завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.
- Дария Билодид является двукратной чемпионкой мира 2018 и 2019 годов.
- Дария Билодид в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.
- Чемпионка Европейских игр 2019 года.
- Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 годов.