Обамеянга удалили в матче АПЛ из-за жуткого нарушения правил: фото

Футболист "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не доиграл поединок 22 тура чемпионата Англии. Габонец был удален на 67 минуте за грубое нарушение правил.

В матче с "Кристал Пэлэс" 30-летний габонец был удален арбитром Полом Тирни после рекомендации VAR.

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Обамеянг грубо сыграл против хавбека "Пэлэс" Макса Майера, ударив его шипами в голеностоп. Немец в результате инцидента попросил замену, ведь не смог продолжить игру.

Форвард "Арсенала" – третий игрок в истории клуба, который забил гол и был удален в одной игре АПЛ. Габонец отметился голом на 12 минуте.

Кроме того, Обамеянг первый с 2013 года игрок "Арсенала", которому "покорилось" подобное достижение. В 2013 подобное сделал действующий тренер лондонцев Микель Артета.

Поединок "Кристал Пэлас" – "Арсенал" завершился ничьей 1:1. После 22 туров "Арсенал" находится в середине турнирной таблицы, имея в активе 28 очков.