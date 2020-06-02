Обед для гурмана от Конора МакГрегора: видео
Ирландский боец Конор МакГрегор в очередной раз удивил своих болельщиков. На этот раз он решил расширить свои вкусовые границы.
Спортсмен, который является одним из самых известных бойцов поделился несколькими видео в своем инстаграме.
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Обед от МакГрегора
В ролике видно, как Конор высыпал на себя cушеных пчел и решил ими полакомиться. Спортсмену пришлись они по душе.
Конор МакГрегор – гурман в видео:
Как Конор вернулся в Октагон
19 января 2020 года после почти двухлетнего перерыва МакГрегор встретился с Дональдом Серроне. Бой длился всего 40 секунд.
МакГрегор быстро нокаутировал Серроне. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.
Добавим, что Конор бросил вызов Хабибу Нурмагомедову. В то же время Конора на бой вызвал Флойд Мейвезер.
Интересные факты о Коноре МакГрегоре
- Конор дебютировал в ММА 9 марта 2008 года, победив Гарри Морриса техническим нокаутом в третьем раунде.
- Дебют в UFC МакГрегор также завершил техническим нокаутом против Маркуса Бримейджа.
- 25 марта 2019 года спортсмен сообщил о решении уйти из MMA. На время сообщения ирландец получил титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.
- Провел 26 боев, где получил 22 победы и 4 раза потерпел поражение.
- Обладатель премии "Лучший нокаут вечера" (один раз) против Маркуса Бримейджа. Обладатель премии "Выступление вечера" (пять раз).