Ирландский боец Конор МакГрегор в очередной раз удивил своих болельщиков. На этот раз он решил расширить свои вкусовые границы.

Спортсмен, который является одним из самых известных бойцов поделился несколькими видео в своем инстаграме.

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Обед от МакГрегора

В ролике видно, как Конор высыпал на себя cушеных пчел и решил ими полакомиться. Спортсмену пришлись они по душе.

Конор МакГрегор – гурман в видео:

Как Конор вернулся в Октагон

19 января 2020 года после почти двухлетнего перерыва МакГрегор встретился с Дональдом Серроне. Бой длился всего 40 секунд.

МакГрегор быстро нокаутировал Серроне. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.

Добавим, что Конор бросил вызов Хабибу Нурмагомедову. В то же время Конора на бой вызвал Флойд Мейвезер.

Интересные факты о Коноре МакГрегоре