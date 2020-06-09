Объединение с Ребровым: футболист сборной Украины может перейти в "Фенербахче"
Футболист английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжит карьеру в турецком "Фенербахче".
Об этом сообщает Star.com.tr. Турецкий клуб активно контактирует с 30-летним украинцем и уже согласовал с ним потенциальные сроки трансфера – август текущего года.
К слову "Фенербахче" нацелился на трансфер лидера сборной Украины
Интересно, что в последние дни пресса активно сватает на пост главного тренера "Фенербахче" Сергея Реброва, с которым Ярмоленко несколько сезонов работал в "Динамо".
- Отмечается, что текущая рыночная стоимость Андрея Ярмоленко составляет около 9-10 миллионов евро.
Карьера Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме"
11 июля 2018 года Ярмоленко стал игроком английского клуба "Вест Хэм Юнайтед", перейдя из дортмундской "Боруссии" за 22 млн фунтов стерлингов, плюс 3 млн фунтов могут быть выплачены в виде бонусов.
Подписал контракт на 4 года. Дебютировал 12 августа в матче против "Ливерпуля" (0:4), вышел на 67-й минуте вместо Марко Арнаутовича. 16 сентября забил первые голы за клуб: на 11-й минуте с паса Арнаутовича и на 31-й минуте с паса капитана команды Марка Нобла, матч закончился 3:1.
20 октября 2019 года в матче 9 тура АПЛ против "Тоттенхэма" получил травму ахиллесова сухожилия и выбыл из футбола как минимум на полгода.