24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Объединенные эмоциями": Олимпиада-2020 получила официальный девиз

13 Читати новину українською
Олимпиада-2020 в Токио / https://www.unian.net/

Оргкомитет Летних Олимпийских игр в Токио озвучил официальных девиз соревнований – "Объединенные эмоциями". Организаторы уверены, что новый коронавирус никак не повлияет на проведение Игр летом.

Летние Олимпийские игры в японском Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские – с 25 августа по 6 сентября.

Читайте также: Терлюга стала первой в истории Украины каратисткой с лицензией на Олимпийские игры

В эпоху, когда мы так часто общаемся с другими, не встречаясь физически, Игры в Токио 2020 года вдохновят бесчисленное количество новых встреч лицом к лицу среди тех, кто участвует в соревнованиях и наблюдает за ними. Игры обеспечат время и место, – когда поразительное многообразие людей разных национальностей, этнических групп, рас, полов, культур, а также людей с нарушениями и без них – смогут встретиться, узнать друг друга и выйти за пределы своих различий,
– говорится в сообщении на сайте оргкомитета Олимпиады.

В комитете добавили, что "сила спорта – в его способности связывать людей через их эмоции".

Распространение коронавируса COVID-19 ранее уже стало причиной отмены или ограничения ряда массовых мероприятий. В частности, организаторы ежегодного марафона в Токио решили уменьшить число участников забега, запланированного на 1 марта. Как сообщают японские СМИ, в этом году марафон пройдет без бегунов-любителей, к участию будут допущены только профессиональные спортсмены.

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
58804
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Олимпиада-2020
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 07:35 "Манчестер Юнайтед" третий раз в сезоне победил "Челси", VAR отменил два гола лондонцев – видео
Юрій Семенюк 82
17 февраля 19:37 Гол украинского хоккеиста помог его команде вырвать победу в Канаде – видео
Юрій Семенюк 46
17 февраля 14:18 Зидан получил удар бутсой в лицо во время матча "Реала": фото и видео
Ігор Саджениця 563
17 февраля 09:11 Команда ЛеБрона Джеймса победила в Матче всех звезд НБА: видео
Ігор Саджениця 80
17 февраля 08:44 "Лацио" победил "Интер" и поднялся на второе место в чемпионате Италии: видео
Ігор Саджениця 122
Новости
Больше новостей
Залиште відгук