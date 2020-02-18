"Объединенные эмоциями": Олимпиада-2020 получила официальный девиз

Оргкомитет Летних Олимпийских игр в Токио озвучил официальных девиз соревнований – "Объединенные эмоциями". Организаторы уверены, что новый коронавирус никак не повлияет на проведение Игр летом.

Летние Олимпийские игры в японском Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские – с 25 августа по 6 сентября.

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В эпоху, когда мы так часто общаемся с другими, не встречаясь физически, Игры в Токио 2020 года вдохновят бесчисленное количество новых встреч лицом к лицу среди тех, кто участвует в соревнованиях и наблюдает за ними. Игры обеспечат время и место, – когда поразительное многообразие людей разных национальностей, этнических групп, рас, полов, культур, а также людей с нарушениями и без них – смогут встретиться, узнать друг друга и выйти за пределы своих различий,

– говорится в сообщении на сайте оргкомитета Олимпиады.

В комитете добавили, что "сила спорта – в его способности связывать людей через их эмоции".

Распространение коронавируса COVID-19 ранее уже стало причиной отмены или ограничения ряда массовых мероприятий. В частности, организаторы ежегодного марафона в Токио решили уменьшить число участников забега, запланированного на 1 марта. Как сообщают японские СМИ, в этом году марафон пройдет без бегунов-любителей, к участию будут допущены только профессиональные спортсмены.