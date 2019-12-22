Обескровленное "Запорожье" получило героическую победу над "Черкасскими Мавпами"

БК "Запорожье" сумел победить "Черкасских Мавп" в рамках чемпионата Украины по баскетболу. Хозяева площадки получили героическую победу несмотря на переполненный лазарет.

БК Запорожье – Черкасские Мавпы 85:80 (25:19, 25:11, 16:27, 19:23)

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Переполненный лазарет не помешал "Запорожью", подходя к матчу в статусе андердога, разгромить соперника в первой половине игры. К травмированным Кожемякину и Шевченко добавились лидеры команды Рэндольф и Симмонс, а уже на протяжении второй четверти хозяева потеряли и Дмитрия Липовцева, который также получил повреждения.

Все это не помешало команде Плеханова выиграть первую половину со счетом 50:30.

Потери в "Запорожье" продолжились уже в третьей четверти, когда за 5 персональных фолов декабря досрочно завершил Столлворт, 18 очков и 9 ассистов которого были важным вкладом в преимущество хозяев.

"Обезьяны", в свою очередь, сумели проснуться после большого перерыва и, воспользовавшись потерями соперника, сократили отставание до 9 очков.

Уже на второй минуте заключительной четверти "Запорожье" из-за перебора фолов потеряло и Антона Буца – в распоряжении Валерия Плеханова осталось 5 игроков! И даже на этом проблемы для Плеханова не завершились.

Из-за рассечения в конце матча площадку вынужден был оставить Илья Немцу, вместо которого "на одной ноге" на заключительные минуты вышел Дмитрий Липовцев.

"Обезьяны" тем временем делали все, чтобы дожать обескровленного соперника и в заключительную минуту соперники входили за 6 очков преимущества хозяев. Невероятно, но "Запорожье" удержало преимущество.