Обидчица Свитолиной выиграла дебютный титул и сделала скачок в рейтинге WTA: видео

18-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску развила успех в матче с Элиной Свитолиной и сумела выиграть первый титул в карьере.

В финальном матче Индиан-Уэллса Бьянка победила опытную немку Анжелик Кербер – 2:1 (6:4, 3:6, 6:4).

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Теннисистки обменялись победами в первых двух сетах, поэтому судьба титула решалась в третьем сете. В последней партии спортсменки по очереди делали брейки, однако решающим стал именно брейк канадки, которая сумела выиграть матч.

Победа на Индиан-Уэллсе стала дебютной для Андрееску. Благодаря победе канадская теннисистка поднялась аж на 36 позиций в рейтинге WTA и занимает 24 место.

Украинка Элина Свитолина, проигравшая Андрееску в полуфинале, сумела подняться на пятое место рейтинга WTA. Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака, которая выиграла Australian Open.

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