Обидчица украинки Ястремской выиграла престижный турнир в Майами: видео

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Эшли Барти
Эшли Барти

Австралийская теннисистка Эшли Барти выиграла Miami Open. В финале она обыграла Плишкову из Чехии.

Еще во втором круге турнира Эшли Барти обыграла украинку Даяну Ястремскую 2:0 (6:4, 6:1). Впоследствии она обыграла Саманту Стосур, Кики Бертенс, Петру Квитову и Анетту Контавейт. В финале же австралийка встретилась с Каролиной Плишковой.

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Финальный матч продолжался 1:42 часа. В первом сете теннисистки по разу выиграли на подаче соперницы. Поэтому все решали на тай-брейке, где победить удалось Барти.

Во втором сете австралийка выиграла первый гейм на подаче соперницы. Она была близка к тому, чтобы выиграть и повести в счете 3:0. Но Плишкова сумела дважды сыграть брейк-пойнт на своей подаче. И в девятом гейме Барти таки победила, взяв подачу чешки.

Эшли Барти – Каролина Плишкова 2:0 (7:6 (1), 6:3)

Эшли Барти записала на свой счет четвертый титул WTA: в 2017 году она стала чемпионкой соревнований в Куала-Лумпуре, а в прошлом сезоне выиграла турнир в Ноттингеме и Итоговый турнир WTA Elite Trophy в Чжухае. Уже в понедельник, 1 апреля, австралийка поднимется в топ-10 мирового рейтинга WTA.

 

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Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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