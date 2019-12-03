Обидчик Чисоры оценил шансы Усика побить британца
Британский боксер Диллиан Уайт поделился мнением относительно возможного боя украинца Александра Усика против Дерека Чисоры. Уайт уверен, что Усику будет трудно в поединке с Дереком.
По словам Уайта, Дерек сложный соперник и он будет иметь шансы в бою против украинца.
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У Чисоры есть шанс в этом бою. Дерек взял много пользы из своих предыдущих поражений. Усик, наверное, думает, что Чисору легко перехитрить, но с ним очень трудно бороться,
– цитирует Уайта Sky Sports.
Уайт считает, что у Усика нет сильного удара, который может стать решающим в противостоянии с Чисорой.
Очевидно, что Усик – сильный боец, хорошо двигается и все такое, но он не обладает сильным ударом. У меня же сильный, но мне было трудно сдерживать Чисору до того момента, пока я не завершил бой досрочно,
– резюмировал Диллиан.
Уайт дважды побеждал Чисору. В первом бою Диллиан одержал победу раздельным решением судей, а в декабре 2018 года нокаутировал Дерека в 11-м раунде.
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Видео нокаута в бою Уайт – Чисора
Что известно о бое Усик – Чисора?
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что бой Александра Усика и Дерека Чисоры может состояться в Великобритании.
По словам сопромоутера Усика, поединок примет Манчестер. Также Хирный назвал вероятную дату поединка – 8 февраля.
Переговоры о бое ранее подтвердил промоутер британца Дэвид Хэй.
Промоутер Усика Александр Красюк заявил, что Чисора согласился на поединок с Усиком, однако контракт пока не подписан.
Что известно о Чисоре?
Британец дрался с Виталием Кличко. Чисора проиграл единогласным решением судей.
На дуэли взглядов он дал Виталию пощечину. Также Чисора перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.
После боя с Кличко Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы.
На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений). 26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса.