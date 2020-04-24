Обидчик Чисоры уверен в поражении Усика в боях с Джошуа и Фьюри
Британский боксер Диллиан Уайт скептически относится к перспективам украинца Александра Усика в супертяжелом весе. Уайт уверен, что Усику не под силу преодолеть Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.
По мнению Уайта, Усик вряд ли станет чемпионом мира в супертяжелом весе. Уайт считает, что Усик не слишком силен физически, хотя и технический, информирует Boxing News 24.
Смотрите также Дэвид Хэй уничтожил Чисору на ринге – как это было: видео
Я не думаю, что Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе. В принципе, он может это сделать, но только с грамотным менеджментом и правильными боями. Однако на данный момент я считаю, что он недостаточно силен физически, чтобы побить кого-то из чемпионов,
– сказал Уайт.
Уайт считает, что он, Джошуа или Тайсон Фьюри смогут донести мощный удар до Усика, которого будет достаточно для победы.
У Александра есть навыки и боксерская техника, но мне кажется, что ему не хватает физической силы и габаритов. Он не сможет перебегать Джошуа, меня и Тайсона Фьюри в течение 12 раундов. В определенный момент мы поймаем его и донесем удар,
– отметил британец.
Уайт, который дважды побеждал Чисору, считает, что украинцу будет трудно в поединке с Дереком.
"Бой с Чисорой – это рискованное дело. Дерек – очень темпераментный боец. Если Дереку не хватает мотивации, то он может сесть в лужу. Однако, если Чисора выходит на бой мотивированным, то представляет опасность для любого бойца", – резюмировал Уайт.
Бой Усик – Чисора должен был состояться 23 мая, но перенесен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
-
-
-
17 апр 2020У Усика подтвердили новое место боя с Чисорой
-
-
13 апр 2020Усику на заметку: нокауты Дерека Чисоры – видео
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.