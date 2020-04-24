Обидчик Чисоры уверен в поражении Усика в боях с Джошуа и Фьюри

Британский боксер Диллиан Уайт скептически относится к перспективам украинца Александра Усика в супертяжелом весе. Уайт уверен, что Усику не под силу преодолеть Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.

По мнению Уайта, Усик вряд ли станет чемпионом мира в супертяжелом весе. Уайт считает, что Усик не слишком силен физически, хотя и технический, информирует Boxing News 24.

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Я не думаю, что Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе. В принципе, он может это сделать, но только с грамотным менеджментом и правильными боями. Однако на данный момент я считаю, что он недостаточно силен физически, чтобы побить кого-то из чемпионов,

– сказал Уайт.

Уайт считает, что он, Джошуа или Тайсон Фьюри смогут донести мощный удар до Усика, которого будет достаточно для победы.

У Александра есть навыки и боксерская техника, но мне кажется, что ему не хватает физической силы и габаритов. Он не сможет перебегать Джошуа, меня и Тайсона Фьюри в течение 12 раундов. В определенный момент мы поймаем его и донесем удар,

– отметил британец.

Уайт, который дважды побеждал Чисору, считает, что украинцу будет трудно в поединке с Дереком.

"Бой с Чисорой – это рискованное дело. Дерек – очень темпераментный боец. Если Дереку не хватает мотивации, то он может сесть в лужу. Однако, если Чисора выходит на бой мотивированным, то представляет опасность для любого бойца", – резюмировал Уайт.

Бой Усик – Чисора должен был состояться 23 мая, но перенесен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

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