Обидчик "Динамо" стал лучшим игроком 7-го тура УПЛ

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Владислав Калитвинцев – лучший игрок 7-го тура Favbet Лиги
Владислав Калитвинцев – лучший игрок 7-го тура Favbet Лиги / УПЛ

Киевское "Динамо" проиграло в седьмом туре УПЛ дома черниговской "Десне", Один из голов забил Владислав Калитвинцев. Он же отдал результативный пас, после которого был забит победный гол пяткой.

Как это было: "Динамо" впервые проиграло "Десне" и продлило безвыигрышную серию до шести матчей

Сам Калитвинцев не праздновал взятие ворот "Динамо". Свой поступок он объяснил довольно просто.

"Конечно, хотелось хорошо сыграть против клуба, который воспитал меня. Я не один год провел в структуре "Динамо", у меня была двойная мотивация. Я уважаю "Динамо", они сделали из меня футболиста, заложили во мне этот фундамент. Поэтому даже не думал радоваться голу, с большим уважением отношусь к киевлянам. Эмоции в раздевалке были, порадовались немножко", – заявил после матча Калитвинцев.

Именно полузащитника "Десны" и признали лучшим игроком 7-го тура УПЛ. Он на два балла опередил полузащитника "Шахтера" Тайсона. Так решил экспертный совет Украинской премьер-лиги, в которую вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

Читайте также: Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ

Стоит отметить, что проиграв "Десне", "Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за времена Независимости.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо УПЛ ФК Десна
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