Обидчик Кличко снялся для британского глянца: фото и видео
Британский боксер Тайсон Фьюри станет лицом апрельского номера издания British GQ. Перед тем спортсмен дал большое интервью изданию.
В интервью Тайсон Фьюри рассказал, как он попал в бокс, как этот вид спорта изменил его. А также о проблемах после победы над Владимиром Кличко в 2015 году. При этом боксер может провести еще один бой против Владимира Кличко.
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"Цыганский король" также рассказал, чем он отличается от других боксеров. А еще немало о своей жизни.
Видео интервью с Тайсоном Фьюри
Источник: 24 Канал
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