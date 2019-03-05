Обидчик Кличко снялся для британского глянца: фото и видео

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Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / British GQ

Британский боксер Тайсон Фьюри станет лицом апрельского номера издания British GQ. Перед тем спортсмен дал большое интервью изданию.

В интервью Тайсон Фьюри рассказал, как он попал в бокс, как этот вид спорта изменил его. А также о проблемах после победы над Владимиром Кличко в 2015 году. При этом боксер может провести еще один бой против Владимира Кличко.

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"Цыганский король" также рассказал, чем он отличается от других боксеров. А еще немало о своей жизни.

 

Видео интервью с Тайсоном Фьюри

 

 

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Владимир Кличко
Источник: 24 Канал
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