Обидчик "Шахтера" попал в сборную недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала сборную недели в Лиге чемпионов по итогам первого тура группового этапа. В списке и игрок "Манчестер Сити" Гюндоган, который забил в ворота "Шахтера".

В целом схема выглядит как 5-3-2. Гюндоган занял место в центре полузащиты. В матче против "Шахтера" он забил один гол. Еще один гол был забит после его удара.

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Стоит отметить, что место впереди занял молодой нападающий австрийского клуба "Зальцбург" Эрлинг Холанд. Он отметился хет-триком в матче против "Генка" и побил рекорд Андрея Шевченко, который держался 22 года.

Стоит отметить, что место в воротах занял тер Стеген, который отразил пенальти в матче "Боруссия" – "Барселона". Оршич, который отметился хет-триком в матче против "Аталанты", поэтому в полузащите. Впереди у этой сборной Ди Мария, который дважды забил "Реалу". Места на флангах защиты заняли крайние защитники ПСЖ – Бернат и Менье. Первый дважды ассистировал партнерам, а второй забил гол уже в добавленное арбитром время.

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