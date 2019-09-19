Обидчик "Шахтера" попал в сборную недели в Лиге чемпионов

32 Читати новину українською
Гюндоган попал в сборную тура Лиги чемпионов
Гюндоган попал в сборную тура Лиги чемпионов / ФК "Шахтер"

УЕФА назвала сборную недели в Лиге чемпионов по итогам первого тура группового этапа. В списке и игрок "Манчестер Сити" Гюндоган, который забил в ворота "Шахтера".

В целом схема выглядит как 5-3-2. Гюндоган занял место в центре полузащиты. В матче против "Шахтера" он забил один гол. Еще один гол был забит после его удара.

Как это было: "Шахтер" потерпел разгромное поражение от "МанСити" в первом матче Лиги чемпионов: видео

Стоит отметить, что место впереди занял молодой нападающий австрийского клуба "Зальцбург" Эрлинг Холанд. Он отметился хет-триком в матче против "Генка" и побил рекорд Андрея Шевченко, который держался 22 года.

Стоит отметить, что место в воротах занял тер Стеген, который отразил пенальти в матче "Боруссия" – "Барселона". Оршич, который отметился хет-триком в матче против "Аталанты", поэтому в полузащите. Впереди у этой сборной Ди Мария, который дважды забил "Реалу". Места на флангах защиты заняли крайние защитники ПСЖ – Бернат и Менье. Первый дважды ассистировал партнерам, а второй забил гол уже в добавленное арбитром время.

Это стоит увидеть: ПСЖ унизил "Реал", разгромив мадридцев в матче Лиги чемпионов

blog_ava
Обновление iOS 13 доступно всем пользователям: главные особенности операционки
сегодня
6263
Теги: Спорт Футбол ПСЖ ФК Барселона Манчестер Сити Шахтер Шахтар – Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вольфсбург – Александрия: онлайн-трансляция матча
сегодня 21:53 Вольфсбург – Александрия: онлайн-трансляция матча
181
Видео единственного гола "Динамо" в ворота "Мальме" в матче Лиги Европы
сегодня 21:35 Видео единственного гола "Динамо" в ворота "Мальме" в матче Лиги Европы
342
Лучший гол 1-го тура Лиги чемпионов: Опрос
сегодня 17:29 Лучший гол 1-го тура Лиги чемпионов: Опрос
100
Лидер "Динамо" дороже всей команды соперника киевлян в Лиге Европы: сравнение
сегодня 13:58 Лидер "Динамо" дороже всей команды соперника киевлян в Лиге Европы: сравнение
127
Украинские боксеры, проигнорировавшие бойкот, провалились на чемпионате мира в России
сегодня 13:29 Украинские боксеры, проигнорировавшие бойкот, провалились на чемпионате мира в России
369
Новости
Больше новостей
Залиште відгук