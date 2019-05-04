Обидчик украинца чуть не подрался на дуэли взглядов перед чемпионским боем: видео

Чемпион мира по версиям WBA и WBC мексиканец Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) и чемпион IBF американец Дэниэл Джейкобс (35-2, 29 КО) потолкались и едва не устроили драку во время процедуры взвешивания перед боем.

В ночь с 4-го на 5 мая в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет объединительная встреча в среднем весе. На ринге встретятся Сауль Альварес и Дэниэл Джейкобс.

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Накануне противостояния бойцы провели официальную церемонию взвешивания. По ее итогам американец оказался тяжелее соперника. Его вес составил 72,6 кг, в то время как вес Сауля – 72,2 кг. В ходе церемонии не обошлось без инцидентов.

Драка началась после того, как Джейкобс попытался боднуть оппонента головой. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству присутствующих.

Ранее украинец Сергей Деревянченко сделал прогноз на бой самого богатого боксера мира Сауля Альвареса против американца Дэниэла Джейкобса, которому украинец проиграл в октябре 2018 года, и заявил, что хочет боксировать против обоих этих боксеров.

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