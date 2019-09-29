Обидчик Украины стал чемпионом Европы по волейболу

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Сборная Сербии – чемпион Европы по волейболу
Сборная Сербии – чемпион Европы по волейболу / cev.eu

Сборная Сербии, которая в четвертьфинале Чемпионата Европы по волейболу победила сборную Украины, в итоге выиграла турнир.

В финале Евро-2019 сборная Сербии противостояла сборной Словении. И именно словенцы выиграли первый сет 25:19.

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Однако в трех последующих сетах особой борьбы не получилось. Если еще в начале сета словенцы пытались навязать борьбу, то к концу сербы довольно уверенно доводили их до победы.

Поэтому именно сборная Сербии стала чемпионом Европы по волейболу.

Сербия – Словения 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:20)

Напомним, что именно Сербия в тяжелом матче победила сборную Украины в четвертьфинале Чемпионата Европы.

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Теги: Новости Спорта Волейбол Спорт
Источник: 24 канал
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