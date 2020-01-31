Обиделся на "Шахтер": Тайсон шокировал фанатов постом в соцсетях

32-летний бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон отличился неоднозначным высказыванием в своем Instagram.

Тайсон 31 января поделился эмоциями относительно своего пребывания в донецком клубе.

Смотрите также: Видео расистского скандала и красной карточки Тайсона в матче "Шахтер" – "Динамо"

Серьезную несправедливость можно решить только тремя способами: молчанием, терпением и временем,

– написал Тайсон.

Напомним, в конце 2019 года вокруг Тайсона и "Шахтера" возникло немало скандалов. Сначала игрок получил красную карточку в матче против "Динамо". Он показал неприличный жест болельщикам и выбил мяч на трибуны. Сам матч прерывали из-за расистских выкриков с трибун в сторону футболиста, он со слезами на глазах покидал поле. Букмекеры даже начали принимать ставки, покинет ли Тайсон "Шахтер" из-за расистского скандала.

Также в конце 2019 года Тайсон решил сделать демарш. Бразилец не хочет оставаться в донецком клубе. В текущем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.