Обладатель "Золотого мяча" может получить работу в ФФУ

Исполком ФФУ предложили назначить экс-форварда "Динамо" Игоря Беланова сопредседателем комитета профессионального футбола, а также рекомендовать его делегатом в комитет УЕФА.

Данное решение прокомментировал президент ФФУ Андрей Павелко.

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Игорь Беланов – наш хороший, сильный представитель в европейском союзе. Он – тот человек, который отдал свою жизнь футболу, проводит много времени развивая детско-юношеский футбол. И в Одессе, и по всей стране. Я думаю, это правильно, когда в работе федерации футбола принимают участие все украинские обладатели Золотого мяча – Блохин, Шевченко и Беланов. Это хорошо для имиджа украинского футбола в Европе и мире,

– передает слова Павелко телеканал "Футбол 1".

Спорт 24 писал, что поддержку кандидатуры президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко на предстоящих выборах новых членов Исполнительного комитета УЕФА выразил президент НОК Сергей Бубка. Также его поддержали Виталий Кличко, Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин.

Кто такой Игорь Беланов?

Советский и украинский футболист, нападающий. Лауреат "Золотого мяча" –1986. Вице-чемпион Европы – 1988. Обладатель Кубка кубков – 1986. Заслуженный мастер спорта СССР (1986).



Беланов выступал за одесский "Черноморец", затем перешел в киевское "Динамо". В первые дни пребывания хотел покинуть тренировочный лагерь "Динамо", поскольку после "Черноморца" нагрузки у киевлян были слишком тяжелыми для игрока.



Успешно играл за сборную СССР. На чемпионате мира в Мексике в 1986 году Беланов забил 3 гола сборной Бельгии в 1/8 финала и стал единственным советским футболистом, который забил три гола в одном матче финальной стадии чемпионата мира.

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