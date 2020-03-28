Обманные финты, красивые девятки и удачные добивания: топ-7 лучших шайб 1/4 финала плей-офф УХЛ

Сезон 2019/20 для чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч был непредсказуемым и интригующим, начиная с катавасии команд в турнирной таблице и сюрпризов от клубов нижней тройки, заканчивая увлекательными четвертьфиналом плей-офф.

Мы продолжаем вспоминать самые яркие моменты сезона и на очереди подборка лучших шайб четвертьфиналов второго этапа чемпионата.

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В топе лучших голов 1/4 финала оказался обманный финт от Сергея Бабинца, отличная игра на добивание от Дмитрия Чернышенко и Андрея Жвачкина, два невероятных гола от Романа Благого (в том числе и победная для "барсов" шайба в овертайме), единственная шайба МХК "Динамо" в четвертьфинале от Александра Праведного и уверен гол "на классе" от Феликса Морозова.

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