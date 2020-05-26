Обманул в компьютерной игре: Audi разрывает контракт с пилотом Формулы E из-за мошенничества
Из-за пандемии COVID-19 пока не проводят реальные гонки. Профессиональные пилоты получили шанс посоревноваться в виртуальных гонках. Для пилота Формулы E Даниэля Абта, выступающего за Audi, все закончилось расторжением контракта.
Выдал профессионального геймера за себя
Во время гонки виртуальной Формулы E у участников возникло подозрение, что вместо Даниэля Абта за рулем симулятора кто-то другой, сообщает f1news.ru.
Смотрите также Самые трагические аварии в Формуле-1, которые завершались смертью: видео
В результате немецкий пилот Audi, чей болид завершил гонку третьим, вынужден был признаться, что его действительно заменил профессиональный семь-рейсер Лоренц Херцинг.
Абт был дисквалифицирован и оштрафован. Немца обязали перечислить на благотворительность 10 тысяч евро.
Зато Херцинга вообще исключили из списка участников виртуальной серии Home Challenge, а его результаты в других гонках уикенда аннулированы.
Примечательно Формула-1: Феттель официально покидает Ferrari
По информации издания The Race, организаторы серии проверили IP-адреса и выяснили, что Абт действительно не мог находиться за рулем своего симулятора во время квалификации и гонки.
Только после этого он признался в содеянном и попросил прощения.
Суровая дисквалификация
The Race также сообщает, что Абт отстранен от участия в гонках. Издание утверждает, что гонщик больше не будет участвовать в борьбе за Audi.
Отстранение якобы является началом разрыва отношений между сторонами.
Честность, прозрачность и последовательное соблюдение правил являются главными приоритетами для Audi, и это применимо ко всем без исключения мероприятиям с участием бренда. По этой причине Audi решила отстранить Даниэля Абта,
– говорится в заявлении команды.
Абт является одним из четырех пилотов, которые приняли участие во всех гонках Формулы E.
Пилот выступал за Audi с первого чемпионата в истории серии, который состоялся в 2014-2015 годах.
Формула E – класс автогонок, в которых используются электромобили с открытыми колесами.