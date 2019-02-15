Обнаженная женщина и пес прервали футбольный матч в Аргентине: видео

В матче чемпионата Аргентины "Росарио" – "Ривер Плейт" произошли сразу два забавные эпизода. На футбольное поле выбежала собака, а также обнаженная женщина.

Прежде всего пес справил на поле нужду, после чего его долго не могли выгнать.

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Животное убежало от судьи, и лишь один из игроков "Росарио" успокоил и вынес собаку с поля.

A dog taking a shit on the pitch and temporarily evading capture at Rosario Central vs River Plate pic.twitter.com/ycuFadVHII — Footballers with animals (@ftbllrswanimals) 14 февраля 2019 г.

Ранее подобный случай произошел в матче чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном". Игру пришлось ненадолго прервать из-за черного кота, который выбежал на поле.

Также игру в чемпионате Аргентины пришлось временно приостановить, поскольку на поле выбежала обнаженная женщина.

Отметим, что матч между "Росарио" и "Ривером" завершился ничьей 1:1. После 18 туров аргентинской Суперлиги "Ривер" идет шестым в турнирной таблице. "Росарио" занимает 17 место.

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