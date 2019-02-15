Обнаженная женщина и пес прервали футбольный матч в Аргентине: видео
В матче чемпионата Аргентины "Росарио" – "Ривер Плейт" произошли сразу два забавные эпизода. На футбольное поле выбежала собака, а также обнаженная женщина.
Прежде всего пес справил на поле нужду, после чего его долго не могли выгнать.
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Животное убежало от судьи, и лишь один из игроков "Росарио" успокоил и вынес собаку с поля.
Ранее подобный случай произошел в матче чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном". Игру пришлось ненадолго прервать из-за черного кота, который выбежал на поле.
Также игру в чемпионате Аргентины пришлось временно приостановить, поскольку на поле выбежала обнаженная женщина.
Отметим, что матч между "Росарио" и "Ривером" завершился ничьей 1:1. После 18 туров аргентинской Суперлиги "Ривер" идет шестым в турнирной таблице. "Росарио" занимает 17 место.