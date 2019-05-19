Обнаженный мужчина ворвался в раздевалку "Манчестер Сити", чтобы отпраздновать победу: видео

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"Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" / twitter.com/mancity

Член английского клуба "Манчестер Сити" вместе с командой отпраздновал победу команды в Кубке Англии.

В финале Кубка Англии против "Уотфорда" игроки "Манчестер Сити" одержали разгромную победу 6:0 и оформили так называемый внутренний требл.

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Главной звездой матча был член клуба, который забежал в раздевалку "горожан" в одном белье.

Футболисты поддержали забавного мужчину и отпраздновали победу с ним. Игроки "Манчестер Сити" налили на пол шампанское, и мужчина проехался по нему на животе.

 

После этого матча "Манчестер Сити" официально покинул капитан команды Венсан Компани. Игрок продолжит карьеру в "Андерлехте".

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Теги: Спорт Манчестер Сити Новости Спорта Футбол
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