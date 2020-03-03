Обновленный рейтинг ФИБА: мужская сборная Украины по баскетболу осталась в топ-30

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Украинская команда продолжает занимать 29-е место.

Если брать рейтинг среди европейских сборных, тогда там "сине-желтые" занимают шестнадцатое место.

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Добавим, подопечные главного тренера мужской сборной Айнарса Багатскиса стартовали в отборочном турнире Евробаскета-2021 с победы над Австрией – 88:73 и потерпели поражение от венгерской команды – 60:62.

Следующий матч сборная Украины проведет 27 ноября на выезде против Словении. В том же месяце "сине-желтые" встретятся с Австрией.

В феврале 2021 года украинцев ждут повторные встречи с Венгрией и Словенией.

Рейтинг возглавляет команда США, на втором месте расположилась сборная Испании, третья – Австралия.

Обновленный рейтинг сборных ФИБА