Обогнать Шовковского: Пятов находится в шаге от исторического рекорда в сборной Украины

Матч со сборной Литвы в отборе на Евро-2020 стал для голкипера донецкого "Шахтера" Андрея Пятова 90-м в составе сборной Украины

Пятов стал 6-м среди всех игроков и 2-м после Александра Шовковского среди голкиперов, которые достигли этого предела.

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После матча Андрея спросили, понимает ли он то, что через 10 матчей может стать первым украинским вратарем, который сыграет 100 матчей (на счету Александра Шовковского – 92):

Дай Бог. Но я не загадываю. Главное – я хочу, чтобы команда поехала на Евро-2020 напрямую – без квалификации. Осталось немного. И все зависит от нас, будем стараться.

33 раза Андрей защищал ворота национальной дружины в чемпионатах мира, 27 – в товарищеских встречах, 26 – в чемпионатах Европы, 3 – в Лиге наций, 1 – в международном турнире.

К слову, по количеству матчей ранга чемпионата Европы Андрей Пятов уступает только Андрею Шевченко (29 игр) и Анатолию Тимощуку (28).

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