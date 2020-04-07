Обольстительная девушка-боец продолжила публиковать фото обнаженного тела
Пейдж Ванзант, девушка-боец, которая выступает в UFC, продолжает развлекаться на карантине. Американка продолжила публиковать фото обнаженного тела вместе с мужем.
Несколько дней назад Пейдж опубликовала в инстаграме две фотографии с мужем, которые назвала "искусством".
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7 апреля Пейдж Ванзант опубликовала две фотографии, где они с мужем прикрываются бутылкой пива и чипсами. Пейдж заявила, что это их с мужем любимые вещи.
Кто такая Пейдж Ванзант?26-летняя американская спортсменка. Выиграла восемь из двенадцати поединков в ММА (смешанные единоборства). Последний раз Пейдж выходила в Октагон против Рейчел Остович, над которой взяла верх. Ее следующая соперница – Аманда Рибас.
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