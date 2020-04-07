24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Обольстительная девушка-боец продолжила публиковать фото обнаженного тела

- Читати новину українською
Пейдж Ванзант / instagram.com/paigevanzant

Пейдж Ванзант, девушка-боец, которая выступает в UFC, продолжает развлекаться на карантине. Американка продолжила публиковать фото обнаженного тела вместе с мужем.

Несколько дней назад Пейдж опубликовала в инстаграме две фотографии с мужем, которые назвала "искусством".

Смотрите также Сексуальная девушка-боец публикует фото обнаженного тела на карантине

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s called art, you wouldn’t understand....

Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

7 апреля Пейдж Ванзант опубликовала две фотографии, где они с мужем прикрываются бутылкой пива и чипсами. Пейдж заявила, что это их с мужем любимые вещи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our two favorite things...

Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

Кто такая Пейдж Ванзант?26-летняя американская спортсменка. Выиграла восемь из двенадцати поединков в ММА (смешанные единоборства). Последний раз Пейдж выходила в Октагон против Рейчел Остович, над которой взяла верх. Ее следующая соперница – Аманда Рибас.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Смешанные единоборства Новости Спорта Спорт MMA
Комментарии

Читайте также

сегодня , 16:45 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Традиції 116223
сегодня , 16:43 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 406886
сегодня , 16:40 В дом чемпиона UFC ворвался грабитель и "получил на орехи" от бойца: видео
Інші види спорту 1569
сегодня , 12:51 Кто такой Чарльз Либер и почему его связывают с созданием коронавируса в Китае
Новини світу 20049
сегодня , 12:18 Ломаченко заговорил о бое с непобедимым Мейвезером
Бокс 6122
сегодня , 20:45 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 203465
сегодня , 18:44 Кличко показал домашнее упражнение и бросил вызов фанатам: видео
Бокс 791
сегодня , 14:15 Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру
Новини біатлону 1189
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
6 апреля 20:38 Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео
Юрій Семенюк
5 апреля 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
6 апреля 17:05 Правила игры в покер: советы для начинающих
Ігор Саджениця
6 апреля 18:45 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
6 апреля 17:10 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук