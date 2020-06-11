Очаровательная Бех-Романчук ошеломила откровенными фото
Одна из самых красивых легкоатлеток Марина Бех-Романчук снова удивляет красотой своих болельщиков. На этот раз девушка поделилась фотографиями, которые привлекли внимание подписчиков.
Фото с подтянутой и красивой фигурой спортсменка выложила в своем Instagram. Многочисленные фаны не обошли стороной эти фото и написали много комплиментов в адрес девушки.
Стоит увидеть Бех-Романчук очаровала непревзойденной фигурой – фото
Марина искренне радуется, что наступило настоящее лето и теперь есть возможность тренироваться на стадионе. Легкоатлетка пожелала всем хорошего продолжения недели.
Интересные факты о легкоатлетке
- Спортсменка очень самокритичная девушка и всегда стремится выглядеть лучше. Фото и достижения Марины тому подтверждение.
- Марина Бех-Романчук – перфекционистка. Все за что берется девушка всегда в результате выходить максимально идеально.
- Девушка боится резких перемен в жизни. Для нее лучше постепенно двигаться к чему-то новому.
- Обожает путешествовать. У спортсменки есть список стран, где она бы хотела побывать.
- Марина легко может заплакать. Такой откровенностью она поделилась в своем Инстаграме.
Также отметила спортсменка, дождь и солнце – лучшая погода для тренировки.
Достижения Марины Бех-Романчук: главное
- Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
- В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".
- По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
- Украинка стала лишь второй спортсменкой в истории легкой атлетики, кому удавалось получить четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.