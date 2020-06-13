Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась с болельщиками очередными невероятными фото. Девушка могла бы составить серьезную конкуренцию профессиональным моделям.

Спортсменка поделилась фотографиями в своем Instagram. Билодид отметила, что любит, когда дома царит уют и комфорт.

Стоит увидеть Красавица Дария Билодид ошеломила модельными фото

Под постом Дарьи болельщики отметили красоту девушки. Меньше, чем за сутки фотографии собрали уже свыше 28 тысяч лайков.

Дзюдоистка в течение всего карантина активно тренируется в домашних условиях. Ее отличную форму можно увидеть на фотографиях спортсменки.

Добавим, что о дзюдоистке болельщики смогут увидеть фильм с опасным названием "Анаконда".

Достижения Дарии Билодид: главное