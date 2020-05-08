Очаровательная Юлия Левченко показала, как бы она выглядела в "Симпсонах": фото
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко поделилась рисунком, на котором она изображена в стиле персонажа из известного мультсериала "Симпсоны".
Левченко опубликовала фотографию в своем официальном инстаграме. Автор картинки Даниал Лимбада, сообщает 24 канал.
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Ранее Спорт24 сообщал, что звездному футболисту Криштиану Роналду понравилось, как Юлия Левченко исполнила его челендж.
Португалец сделал репост в своюем сторис пост Юлии, поставив одобрительный смайл.
- Юлия специализируется в прыжках в высоту. Она является серебряным призером чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 года.
- Лучший результат – 1,94 м в помещении и 2,01 м на открытом воздухе.
- Легкоатлетка является обладательницей национального рекорда среди юниоров.
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