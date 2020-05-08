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Очаровательная Юлия Левченко показала, как бы она выглядела в "Симпсонах": фото

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Юлія Левченко
Юлія Левченко / instagram.com/levchenkou

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко поделилась рисунком, на котором она изображена в стиле персонажа из известного мультсериала "Симпсоны".

Левченко опубликовала фотографию в своем официальном инстаграме. Автор картинки Даниал Лимбада, сообщает 24 канал.

Кстати Встряхни свое тело: легкоатлетка Левченко поделилась воспалительным тренировкой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPTION THIS #simpsons Thanks @danyalroyale

Допис, поширений YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)

Ранее Спорт24 сообщал, что звездному футболисту Криштиану Роналду понравилось, как Юлия Левченко исполнила его челендж.

Португалец сделал репост в своюем сторис пост Юлии, поставив одобрительный смайл.

  • Юлия специализируется в прыжках в высоту. Она является серебряным призером чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 года.
  • Лучший результат – 1,94 м в помещении и 2,01 м на открытом воздухе.
  • Легкоатлетка является обладательницей национального рекорда среди юниоров.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Юлия Левченко легкая атлетика Спорт
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