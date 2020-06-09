Очаровательная Юлия Левченко показала, как тренируется в Киеве: видео
Украинская спортсменка Юлия Левченко восстанавливает физическую форму после травмы. Звездная прыгунья в высоту рада, что наконец-то может тренироваться, о чем сообщила в социальных сетях.
В своем инстаграме 22-летняя украинка сообщила, что восстановилась от травмы. Как заявила Юлия, у нее были проблемы с коленом.
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Левченко провела тренировку с барьерами
Теперь же Левченко счастлива, что снова может выполнять упражнения. Юлия провела тренировку под открытым небом, преодолевая барьеры.
"Зима-2020. Колено не сгибается, и я заканчиваю сезон заранее... Диапазон упражнений, которые мне остаются под силу, сокращается до минимума.
Это я не жалуюсь, это история о том, с каким удовольствием я делала сегодня барьеры и прыжки. Счастье в мелочах, не так ли?", – написала Левченко в инстаграме.
Достижения Левченко
- Украинка является серебряным призером чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 года.
- Лучший результат – 1,94 м в помещении и 2,01 м на открытом воздухе.
- Легкоатлетка является обладательницей национального рекорда среди юниоров.