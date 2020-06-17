Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих показала яркие фото с тренировки. Девушка уже активно готовится к предстоящим соревнованиям.

Фотографиями Ярослава Магучих поделилась в своем Instagram. Фото изрядно привлекли внимание подписчиков.

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Многочисленные фанаты не обошли стороной и написали много комплиментов в адрес девушки. Как видим, спортсменка находится в отличной физической форме.

Отличное начало дня – утренняя тренировка,

– подписала Магучих.