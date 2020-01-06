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Очаровательная американская футболистка забила эффектные голы на шестом месяце беременности

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Алекс Морган / Фото из открытых источников

Футболистка сборной США Алекс Морган на одной из тренировок забила гол, будучи на шестом месяце беременности.

Соответствующие видео она выложила на своей странице в Instagram.

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Одна из лучших футболисток мира ловко забивает голы во время тренировки, несмотря на то, что находится на шестом месяце беременности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

She’s still got it

Публикация от Alex Morgan (@alexmorgan13)

Морган ждет ребенка от футболиста клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Сервандо Карраско. Ожидается, что девушка родит в апреле.

30-летняя американка в данный момент выступает за французский "Лион", в составе которого она в 2017 году становилась победительницей женской Лиги чемпионов. Со сборной США Морган дважды выигрывала чемпионат мира, а также один раз завоевала золотые медали Олимпийских игр. В 2012 году Морган заняла третье место в голосовании за звание лучшей футболистки года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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