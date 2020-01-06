Очаровательная американская футболистка забила эффектные голы на шестом месяце беременности
Футболистка сборной США Алекс Морган на одной из тренировок забила гол, будучи на шестом месяце беременности.
Соответствующие видео она выложила на своей странице в Instagram.
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Одна из лучших футболисток мира ловко забивает голы во время тренировки, несмотря на то, что находится на шестом месяце беременности.
Морган ждет ребенка от футболиста клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Сервандо Карраско. Ожидается, что девушка родит в апреле.
30-летняя американка в данный момент выступает за французский "Лион", в составе которого она в 2017 году становилась победительницей женской Лиги чемпионов. Со сборной США Морган дважды выигрывала чемпионат мира, а также один раз завоевала золотые медали Олимпийских игр. В 2012 году Морган заняла третье место в голосовании за звание лучшей футболистки года.