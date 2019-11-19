Очень горжусь моей командой, – Шевченко о сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко подвел итоги заключительного поединка отбора на Евро-2020 против сборной Сербии (2:2).

Как известно, в отборе на Евро-2020 сборная Украины заняла первое место в отборочной группе В, опередив национальную команду Португалии и обеспечив себе место в финальной стадии соревнований.

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"Очень горжусь моей командой. Отличный камбэк и дух", – написал Шевченко в Instagram.

Сборная Украины 17 ноября вырвала ничью в матче против Сербии на последней минуте встречи. Благодаря этому результату сборная Украины попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.

Вероятно, что украинская сборная попадет в группу C и сыграет против Нидерландов, которые также вышли на чемпионат Европы.