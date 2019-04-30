Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш

Во второй части интервью горнолыжница Ольга Кныш рассказала о самой ценной медали, своих результатах на Олимпиаде 2018 года, планах на будущее и мечтах, особенностях спуска и тренерской карьере.

Первая часть интервью с Ольгой Кныш о том, как она пришла в спорт, какими еще видами спорта занималась, специфике подготовки, обеспечении, поддержке от государства в послеолимпийский год и сколько собственных средств вложила в свою карьеру – по ссылке.

– Любите экстрим?

Да. Когда первый раз готовилась вылететь из "полочки", то понимала, что в лес не побегу, домой не побегу. Оля, надо прыгать! Понимаешь, что когда плохо вылетишь, то сделаешь себе хуже. А когда набираешь скорость, то очень страшно. Когда приехала на финиш, то сразу сказала: "Классно! Хочу еще". Тебе страшно, но такой адреналин. И его всегда много.

– Что особенного в спуске должны видеть болельщики?

– Так трудно объяснить в нескольких предложениях. Нужно смотреть на то, как чисто проходит трассу спортсмен. Сразу видно, когда спортсменка сбивается или проехала чисто и правильно, как планировала. Все на Кубках мира из сильной группы едут плюс-минус одинаково. Но мастерство еще в том, чтобы сделать меньше ошибок. Конечно, сложно увидеть ошибки людям, которые впервые смотрят.

– Чего не хватает Вам, чтобы подняться в Топ-20?

– Мне не хватает сервисмена, физиотерапевта. На сборах есть только тренер и спортсмен. Ты сам готовишь себе лыжи, сам себе врач и массажист. Может показаться, что как без этого не будет результата? Но когда австрийские спортсмены выходят на тренировку, то все, о чем они думают – это спуск и тренировки. А ты думаешь о деньгах, организации, массаже, лыжах. Также надо больше спусков, чтобы приобретать опыт и исправлять ошибки.

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– Как происходит анализ спусков?

– Каждую тренировку снимаем на видео. На горке обсуждаем задачи на сегодня. А дома делаем разбор, чтобы на второй день исправить, и не повторять ошибок.

– Нет желания покинуть спорт?

– В этом сезоне планировала стать тренером. Продолжила ездить, потому что было интересно, возможно ли изменить меня в технике. Тренер, который к нам пришел, хорошо владеет материалом. И это мне начало помогать. Чувствую, что меняюсь, и это мотивирует идти дальше. И в феврале-марте мысль изменилась, чтобы остаться спортсменкой. Есть прогресс! В следующем сезоне тоже буду выступать.

– Когда впервые задумались о тренерской работе?

– Через месяц после Олимпиады появилась такая мысль. У нас есть спортивно-оздоровительный клуб "Эвелендж", где планировала работать. Параллельно не хочу работать. Люблю делать все качественно. Одной задницей на двух стульях не усидишь. Хочу сосредоточиться на одном деле.

– Рассматриваете возможность, что будете заниматься делом, не связанным со спортом?

– Все возможно. Возможно, пойду по стопам родителей и стану врачом. Не отбрасываю ни одного варианта.

– Вы выставили на продажу телефон, который получили на Олимпиаде. Покупатель нашелся?

– Да. За меньшую сумму. Пять месяцев не могла продать, цена сильно упала, да и новая модель уже вышла. Поэтому понимала, что если его удастся продать, то уже будет супер. Продала где-то за 800 долларов. Средства пошли на мои сборы.

– Какие у Вас хобби?

– Нету. В школе ходила на кружок по рисованию, но не очень хорошо рисую. Если что-то вижу интересное, то могу позаниматься. Нет такого, чем бы занималась постоянно. До декабря месяца моим хобби было сдать сессию, когда приезжала после сборов и соревнований. Сейчас хочу научиться играть на укулеле. Это маленькая гитара и ее можно брать на сборы, потому что большое не повезешь. Всегда хотела еще на пианино научиться играть, но не сложилось.

– Олимпиада 2022 входит в Ваши планы?

Планы такие есть, но не хочу туда ехать так, как в прошлый раз. Если буду понимать, что результаты будут плохие, то не поеду. Для чего? А вообще, если хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах. Сейчас работаю над тем, чтобы менять себя в плане техники, а как будет дальше – никто не знает.

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– Насколько плохими были для Вас результаты на Олимпиаде 2018?

– Когда ехала в Пхенчхан, то понимала, что медалей не будет. Рассчитывала, судя по моему уровеню, попасть в топ-40. Это было реально. В технике понимала, что могу лучше, чем то, что показала. Очень разочаровалась после гиганта, когда сошла, потому что это одна из моих любимых дисциплин. На второй день надо было ехать супергигант. Мы хорошо поработали над ним, долго тренировали, смогла себя мотивировать. Хорошо проехала первую часть трассы, а потом что-то пошло не так. Сильно разочаровалась из-за этих результатов.

– Были приглашения выступать за другие страны?

– В других странах все хорошо с горнолыжниками. Такой уровень, как я, у них это победители области. А такие страны, как Азербайджан, не интересуются горнолыжниками.

– Были травмы?

– Сильных и серьезных не было. Колени болят иногда. Но это следствие больших нагрузок. Спина и поясница болели так, что не могла повернуться.

– Как восстанавливаетесь?

– Когда была такая проблема со спиной, пошла к физиотерапевту. Это было в Италии, а там такие цены. За два сеанса заплатила 80 евро в 2014 году.

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– Расскажете казусы с соревнований?

– Осенью прошлого года был. Поднимаюсь на кресле и понимаю, что до моего старта остаются только две девочки. Начала на кресле все снимать и переодеваться. Приехала, застегнула ботинки, надела палки и сразу поехала. И довольно неплохо проехала.

– Есть суеверия?

– Сейчас нет. Когда-то, как и у большинства спортсменов, были "счастливые трусы". Возможно, и не у всех такое есть. Помнила, что в этом топике и этих трусиках у меня был неплохой результат. И надевала только их на старты. Но позже начала избавляться от таких предрассудков. Трусики могут порваться со временем, и это будет знак, что все... Единственное, что перед стартом встряхиваю руки и могу себя похлопать. Это мне помогает. Особенно когда сильно нервничаю.

– Первую награду помните?

– Сейчас сложно вспомнить. Помню, что когда была маленькой, то часто выигрывала. Даже в старшей возрастной группе. Самой первой серьезной – это чемпионат Украины среди детей. Это было для всех неожиданно. Даже я не ожидала. Было много эмоций и очень приятно.

– Это наиболее эмоциональная медаль в карьере?

– Нет. Когда первый раз Чемпионат Украины выиграла, заняла 2-е место, но выполнила мастера спорта, или выиграла медаль на международных соревнованиях. Их немного, но они запоминаются.

– Самая ценная награда для Вас?

– Когда выполнила мастера спорта. На тот момент для меня это был большой шаг вперед. Понимала, что это не супербольшой показатель, но был стимул работать дальше. Тогда впервые заняла призовое место на международных стартах (Чехия 2017).

– Ваша мечта и цель?

Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль. Это звучит заоблачно, но это было бы очень вау. Мечтать никто не запрещает.

13 странных вопросов к Ольге Кныш:

– С какой максимальной скоростью спускались на лыжах?

– Во время скоростного спуска было 120 километров в час. Но есть специальный вид спорта в котором рекорд 217 км.

– На каком снегу лучше готовиться – искусственном или натуральном?

– Искусственном, потому что натуральный имеет много ям, впадин. Искусственный жесткий, дольше держится. Поэтому в Европе в основном смешанный или искусственный. Когда приезжаем в Украину, то сталкиваемся с проблемой снега.

– На какую тему писали статьи и для какого издания?

– Это было миллион лет назад. Я писала, когда готовилась к ЗНО и когда поступала в университет, это были сочинения, в том числе о себе. Возможно, что-то в университете и писала о спорте, но что именно – не помню.

– У Вас очень яркая страница в Instagram. Почему так мало подписчиков?

– Наверное, я неинтересна людям. Не стараюсь специально ее вести. Есть классное фото, то забрасываю. Задумывалась, чтобы развить его и получать заказы на рекламу, но не знаю как и что делать.

– Самый удивительный или банальный вопрос от журналистов?

– Не вспомню. Все спрашивают одно и то же. Чего-то такого особенного не спрашивали.

– Сколько дней в году Вы на соревнованиях и сборах?

– Если этот сезон, то очень мало, где-то до 150 дней. А в предварительный – дней 200. Тогда подготовка была с 1 июля по 31 января. Дома была по 3-4 дня.

– Готовы ли на фотосессию в мужском журнале?

– Никогда над этим не думала. Все зависит от того, насколько откровенной будет фотосессия. Если такая, как у Свитолиной и Бех, то можно. Если полностью обнажена, то нет.

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– Тренировались на лыжах, изготовленных в СССР?

– Когда впервые стала на лыжи, то были. Такие, что крепление надо было рукой застегивать. Это были мои первые лыжи, розовые. Но недолго на них тренировалась.

– Какие травмы у спортсменов самые частые на соревнованиях?

– Разные. Были даже смертельные случаи.

– Каких медалей больше: дзюдо или горнолыжный спорт?

– Горнолыжный спорт. Я лыжами больше времени занимаюсь, первая медаль была уже в 1999 году, в четыре года.

– На пакете спускались с горки?

– Конечно, в Стрыйском парке. Там была очень опасная горка для меня. Маленькая была…

– Навыки по дзюдо применяли на улице?

– Слава Богу, нет. Я помню все приемы, но лучше научиться быстро бегать. Ну его, те приемы использовать.

– Чем занимались первый месяц после олимпиады?

– Ничем. Просто отдыхала. После возвращения домой легла спать в 15:00, проснулась на следующий день в 8:00. Ничего не хотелось, было тяжело в психологическом плане.