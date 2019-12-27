Очень жаль, что многие люди на улицах просят деньги: экс-игрок "Динамо" про Киев

Бывший футболист "Динамо" македонец Горан Попов рассказал, что его поразило в Киеве с позитивной и негативной точки зрения.

Футболист вспомнил о своем переходе в киевский клуб, который состоялся в 2010 году. По словам Попова, сперва "Динамо" не оправдало его ожиданий.

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Были игры, на которых очень мало болельщиков – с "Александрией", с "Зарей". Думал, что это не то, чего я ожидал в "Динамо". Но с "Шахтером" с "Днепром" ходило много. Когда перешли на "Олимпийский", очень много ходило на Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Киев – большой город, много хороших ресторанов, караоке, люди похожи на наших. Славянский народ – хорваты, боснийцы, македонцы, украинцы. Я – веселый человек, хорошо ладил со всеми – футболистами, болельщиками, работниками стадиона и клуба. Люблю эту страну. Счастлив, что Шевченко сделал хорошую команду. Буду смотреть все матчи на Евро,

– рассказал Горан в интервью ua.tribuna.com.

Говоря о плохом, македонец рассказал, что очень много людей на улице просят деньги.

В каждой стране есть бедные люди, у которых нет денег, чтобы жить хорошо. У нас в Македонии также. Очень жаль, что многие люди на улицах просят деньги, очень много людей зарабатывает 200-300 долларов. А мы, футболисты, получаем большие деньги, но каждому помочь не можешь. В Украине есть люди, у которых вообще нет денег на жизнь, а есть те, кто получает очень мало. Увидел, какая это большая разница. Это не нравится и удивляет,

– резюмировал Попов.

Что известно о карьере Попова в "Динамо"?

Попов перешел в "Динамо" из "Херенвена" в 2010 году почти за 2 миллиона евро.

Зимой 2014-го киевляне отдали Горана в аренду в "Вест Бромвич". Летом 2014-го футболист бесплатно перешел в "Вардар".

За" Динамо " Попов, игравший на левом фланге обороны, отыграл 56 матчей (забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи).